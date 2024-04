Nem as equipes da Fórmula 1 nem a fornecedora de pneus Pirelli foram informadas sobre o tratamento da superfície "pintada" no circuito de Xangai antes de chegarem à China para a corrida deste fim de semana, segundo se apurou.

Como as escuderias fizeram muito trabalho pré-evento no simulador com base nas informações da Pirelli e da FIA, elas foram surpreendidas quando chegaram ao circuito na quarta-feira com a pista visivelmente diferente.

Embora os pilotos tenham dito que parecia que a superfície havia sido "pintada", descobriu-se que se tratava, na verdade, de um tratamento de betume líquido aplicado no ano passado para ajudar a reduzir a degradação do asfalto antigo.

Como o circuito vem sendo usado desde então, elementos desse tratamento foram desgastados na linha de corrida, o que deu à superfície uma aparência de dois tons.

Mas, além da aparência diferente, a intervenção afetou os níveis de aderência, especialmente porque há um contraste entre as áreas em que o betume permanece no lugar e onde ele foi desgastado.

Embora a FIA normalmente informe as escuderias antes dos fins de semana de corrida sobre quaisquer alterações materiais no circuito, nenhuma notificação a respeito foi incluída nos documentos enviados às equipes e à Pirelli.

Além disso, a Pirelli normalmente envia engenheiros antes de uma reunião da F1 para fornecer dados atualizados sobre as condições da pista, mas isso não foi feito dessa vez porque a empresa italiana não tinha nenhum de seus funcionários livre para fazer isso.

Foi somente quando chegou ao circuito na quarta-feira com seus engenheiros que o problema surgiu, causando certa surpresa.

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Questionado sobre a comunicação com a FIA a respeito do tratamento, o engenheiro-chefe da F1, Simone Berra, disse: "Não recebemos nenhuma indicação, por isso também ficamos surpresos."

"Percebemos isso na quarta-feira, quando estávamos fazendo a inspeção habitual da pista, e ficou bem claro que essa superfície era completamente diferente da antiga."

A Autosport entende que a falta de aviso foi discutida na reunião dos chefes de equipe na manhã de sexta-feira com o diretor de prova, Niels Wittich.

Fontes sugerem que, embora Wittich tenha admitido estar ciente da realização do trabalho, ele não considerou necessário informar as equipes porque não se tratava de uma mudança que deveria ter afetado materialmente o nível de desempenho da pista, nem exigir qualquer mudança de homologação.

Embora as mudanças de aderência certamente não tenham sido extremas o suficiente para causar um cenário tão ruim como o da Turquia 2020, Berra acrescentou que, no futuro, ficou claro que os circuitos deveriam tornar mais óbvio, especialmente com a FIA, o impacto de qualquer procedimento feito nos locais da F1.

Questionado sobre o que havia dado errado na comunicação sobre o assunto, Berra disse: "Acho que é preciso perguntar à FIA, mas não se trata de uma mudança de pista que precise de homologação ou de uma verificação da FIA."

"Foi feito pela direção do circuito chinês, e eles poderiam ter feito isso sem informar ninguém."

"Mas eu diria que, no fim das contas, não é o fim do mundo, porque no TL1 o nível de aderência melhorou depois de algumas voltas, e os pilotos puderam concluir a sessão."

"Acho que, no futuro, a FIA tentará trabalhar um pouco mais de perto com o circuito para entender esse tipo de informação com antecedência", concluiu.

A questão do tratamento da superfície desaparecerá em 2025, já que Xangai deverá passar por um recapeamento completo antes da corrida do ano que vem.

