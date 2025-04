Jack Doohan começou a temporada de 2025 da Fórmula 1 sob pressão, em meio a conversas sobre a situação de seu contrato em médio prazo com a Alpine, e a falta de resultados do australiano só aumentou o barulho em torno de sua permanência na equipe.

Doohan começou a temporada com um acidente na primeira volta do GP da Austrália, sob chuva, seguido por um fim de semana na China, onde acumulou quatro pontos em sua licença por vários incidentes. Em seguida, sofreu um acidente grave em Suzuka, quando não conseguiu fechar o DRS ao entrar na primeira curva, e na rodada seguinte, no Bahrein, não conseguiu acompanhar o ritmo do companheiro de equipe Pierre Gasly nos pontos.

No último fim de semana, na Arábia Saudita, o piloto de 22 anos foi eliminado no Q1 pela terceira vez em cinco GPs e, no domingo, mal conseguiu evitar terminar em último ao ultrapassar a Sauber de Gabriel Bortoleto na linha de chegada.

"Infelizmente, Jack Doohan não se saiu bem", disse Johnny Herbert ao analisar a situação para a CoinCasino. "Eles vão compará-lo com seu companheiro de equipe Pierre Gasly e ele tem tido um desempenho muito bom."

Jack Doohan, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Doohan não teve a janela (de desempenho) de que precisava para se apresentar e mostrar sua capacidade adequadamente, para obter velocidade consistente no carro. No momento, a pressão sobre ele parece ser muito grande e os erros estão prejudicando sua carreira", acrescentou.

Herbert lembrou como a presença de Franco Colapinto como piloto reserva da Alpine pode acabar influenciando a sorte de Doohan a curto prazo, lembrando a decisão de Flavio Briatore de contratar o argentino para se juntar à Williams.

"Depois, há Colapinto. Ele teve alguns incidentes no final da temporada passada, com acidentes que poderiam ter sido evitados. Mas Briatore estava muito entusiasmado com Colapinto e definitivamente acha que ele pode fazer o trabalho quando chegar à Alpine", disse ele.

Herbert conhece bem Briatore, pois correu pela equipe Benetton na temporada de 1995 como companheiro de equipe de Michael Schumacher quando o italiano era o diretor da equipe.

Apesar de essa ter sido sua melhor temporada na F1, com duas vitórias e o quarto lugar no campeonato de pilotos em um ano em que a Benetton foi campeã de construtores, Briatore não manteve Herbert na equipe no ano seguinte e ele teve de assinar com a Sauber para continuar na F1.

"Briatore é uma pessoa sem apegos e, sempre que possível, colocará os melhores pilotos no carro", disse o britânico sobre o caráter do italiano.

COMO AVALIAR BORTOLETO após 5 GPs? Piastri x Norris x Verstappen, HAMILTON atrás de Leclerc | Maumau

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #331: Bortoleto, Hamilton e cia. | Com Maumau

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!