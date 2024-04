F1: Por que Ferrari segue cautelosa com desgaste de pneus

Apesar dos sinais muito encorajadores desde o início da temporada de Fórmula 1 para a Ferrari em relação ao desgaste dos pneus, Frederic Vasseur permanece cauteloso sobre o assunto.

No ano passado, um dos principais problemas da Ferrari foi a gestão dos pneus e, em particular, a degradação significativa que prejudicou seu ritmo de corrida, apesar de os italianos terem lutado frequentemente pela pole position contra a Red Bull na classificação. Além disso, os pilotos notaram uma certa irregularidade no comportamento dos pneus dependendo de algumas variáveis.

Desde o início da temporada de 2024, o SF-24 parece ter apagado claramente este defeito do seu antecessor, tendo as quatro primeiras etapas da temporada corrido muito bem nesta área. Carlos Sainz ainda venceu na Austrália, fazendo uma dobradinha, e a Scuderia subiu ao pódio nas outras três corridas, sem realmente ser ameaçada.

Contudo, para Vasseur não devemos tirar conclusões precoces. Ele está esperando para ver como o carro se comportará assim em outras pistas, mas também em condições mais frias do que as encontradas no início do ano.

“Desde o início da temporada estamos muito melhores na gestão dos pneus”, disse ele após a corrida de Suzuka. “E para o desgaste, conseguimos fazer a melhor volta em Jeddah e Melbourne nas últimas voltas”.

“Trabalhamos muito em nossos pontos fracos e melhoramos enormemente em termos de gestão de pneus, pilotos, estratégia e equipe. E sim, claro, agora temos outros pontos fracos, e precisamos progredir em outros lugares se quisermos fazer um trabalho melhor."

"Acho que este problema está muito bem controlado neste momento. Mas o que é verdade num dia não é verdade no dia seguinte, no que diz respeito à gestão dos pneus. E não devemos considerar que está resolvido. Na próxima semana [o fim de semana de abril 19 a 21], na China, haverá outro asfalto, condições climáticas diferentes e será um novo desafio."

Questionado se condições mais frias, como as esperadas em Xangai, poderiam ajudar a Ferrari em sua busca pela Red Bull, Vasseur respondeu: “Na China teremos a oportunidade de testar condições mais frias. só fiz o TL3 [no Japão] em condições mais frias."

“Não tenho certeza se estamos em melhor forma, nunca se sabe quais são as configurações do motor, o nível de combustível. A temperatura estava sob controle para nós no sábado, mas para eles também."

Vasseur acredita, de qualquer forma, que o terceiro lugar de Sainz e o quarto de Charles Leclerc foram os melhores resultados possíveis em Suzuka. "Acho que tudo correu muito bem. A estratégia foi certa para ambos os carros, como a defesa da posição na pista, o gerenciamento dos pneus estava sob controle, os pit stops correram bem, o ritmo foi bom."

"Estou convencido de que precisamos de um bom domingo [para brilhar]. E se precisarmos de mudar alguma coisa, é no sábado que precisamos de melhorar e não no domingo. Mas foi um bom trabalho e um bom trabalho de equipe."

Colaborou Adam Cooper

RICO PENTEADO analisa SHOW DE VERSTAPPEN e pódio de SAINZ no GP do Japão; veja DEBATE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

R.Penteado comenta show de Max,pódio de SAI e corridaça de Alonso/Yuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!