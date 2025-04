F1: Como falha no transponder de Russell gerou caos no Bahrein

O GP do Bahrein de 2025 foi uma corrida caótica, não apenas devido ao uso misto de estratégias das equipes, o que a tornou um tônico para assistir depois do lento GP do Japão, mas os problemas de transmissão atormentaram a campanha de domingo.

Isso também afetou George Russell, pois seu DRS não funcionou e a posição no quadro de cronometragem saltou de cima para baixo e vice-versa diversas vezes ao longo da corrida. Inclusive, a organização da Fórmula 1 chegou a tirar o quadro da classificação da transmissão para não causar ainda mais confusão.

Terror na torre de cronometragem

Os espectadores que estavam assistindo à transmissão foram brindados com uma série de falhas durante os últimos estágios da corrida. Enquanto Russell perseguia o líder da corrida, Oscar Piastri, em uma tentativa de obter sua primeira vitória na corrida desde o GP de Las Vegas de 2024, sua posição no quadro de cronometragem de repente caiu para o último lugar. Você não foi o único a verificar se o piloto do W16 havia saído da pista enquanto se defendia de Lando Norris, da McLaren, eu lhe garanto.

Na verdade, o que aconteceu foi um mau funcionamento do transponder, fazendo com que toda a exibição do sistema de cronometragem se tornasse não confiável. É interessante notar que essa é a quarta das cinco corridas desta temporada em que houve um problema com a torre de cronometragem, embora tenha sido breve.

Espera aí, o que é um transponder?

Muito simplesmente, um transponder é um dispositivo instalado em cada carro que recebe e transmite sinais de rádio. Há um instalado na linha do eixo dianteiro e um backup normalmente encontrado no lado direito do cockpit. Quando o transponder passa por sulcos específicos na pista, a F1 é capaz de rastrear o tempo do carro, sua posição na pista e compará-lo com outros carros ao seu redor.

Essas ranhuras na pista funcionam como pontos de verificação - ou loops de cronometragem - cada um consistindo em fios altamente protegidos que são capazes de registrar as frequências individuais de cada transponder, e esses dados são enviados para vários lugares - um deles é o quadro de cronometragem para a transmissão por meio do centro de transmissão.

Um sistema de cronometragem oficial funciona paralelamente ao sistema usado para a transmissão pela televisão, e também há vários backups disponíveis. O infravermelho pode ser usado para rastrear a posição do carro, por exemplo, ou até mesmo câmeras de vídeo se tudo o mais falhar.

O pesadelo técnico de Russell

O Mercedes de Russell teve vários problemas técnicos durante a corrida, sendo o transponder apenas uma parte de uma cascata de falhas elétricas.

"Foi uma corrida realmente desafiadora", admitiu Russell à Sky Sports F1 após sua corrida no Bahrein. "Tivemos todos os tipos de problemas nas últimas 12 voltas".

"Tivemos uma falha no sistema brake-by-wire, então, quando eu pisava no freio, ele ia até o chão! Tive que refazer alguns ajustes, depois ele voltou para mim. Então ele falhou".

"Por 10 voltas seguidas, em todas as curvas, eu não sabia se meu freio estava sólido ou indo para o chão. Isso realmente comprometeu minha corrida. Chegar em P2 foi fantástico".

Foi certamente uma exibição impressionante de Russell, que lutou contra o piloto da equipe papaia atrás dele, enquanto lutava contra esses 'demônios elétricos', incluindo um problema com o DRS. A FIA admitiu que isso foi causado por um problema com um loop de sincronização.

O documento oficial da FIA sobre o assunto dizia o seguinte:

"A conexão entre o sistema automatizado de ativação do DRS e o carro falhou devido a problemas com um loop de cronometragem fornecido por uma parte externa. Portanto, a FIA autorizou a ativação manual do DRS de acordo com o Artigo 22.1 h). Na ocasião, o piloto estava com um problema de freio por fio e outros problemas eletrônicos. Naquela ocasião, ele foi aconselhado a usar um botão auxiliar na cabine de comando que serve como botão de rádio de reserva, mas também serve como botão de ativação manual do DRS".

"Na reta entre as curvas 10 e 11, ele tentou enviar um rádio para a equipe usando esse botão, mas, em vez disso, ativou acidentalmente o DRS. O DRS foi ativado por uma distância de 37 metros em uma reta de aproximadamente 700 metros. Embora tenha ganhado 0,02 segundo, ele perdeu 0,28 segundo na curva seguinte para compensar. Isso foi confirmado pela telemetria".

"Assim, embora tecnicamente tenha ocorrido uma infração, os Comissários decidiram que, como não houve vantagem esportiva, nenhuma penalidade será imposta".

Norris também foi afetado pelo mau funcionamento, pois seu carro não reconheceu automaticamente que estava dentro do alcance do DRS.

"Só podemos usar o DRS quando tivermos 100% de certeza de que estamos dentro dele", disse Will Joseph, engenheiro de corrida de Norris, durante sua luta pelo segundo lugar.

A F1 é um esporte complexo e, com a complexidade, há sempre o risco de falhas. Felizmente, os sistemas voltaram a funcionar em pouco tempo, e os fãs puderam desfrutar de uma corrida brilhante.

