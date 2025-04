A FIA explicou por que o piloto da Mercedes, George Russell, escapou da punição mesmo tendo ativado incorretamente seu mecanismo DRS durante o GP do Bahrein de Fórmula 1 no último domingo.

Russell estava em segundo lugar, bem atrás do líder Oscar Piastri, quando começou a ter problemas eletrônicos com seu carro, perdendo o brake-by-wire (freio a fio) e encontrando uma variedade de outros problemas que o distraíam.

O britânico também teve um problema com um transponder fornecido por terceiros que o levou a ficar na parte inferior da tabela de classificação, o que também confundiu o sistema de ativação automática do DRS no qual ele opera.

De acordo com o procedimento regular, a FIA autorizou a Mercedes a usar um modo de substituição manual, e Russell foi aconselhado pela equipe a usar um botão de rádio de reserva que também serve como um botão de ativação manual do DRS.

Russell usou o botão para chamar seu engenheiro de corrida, mas acidentalmente abriu o mecanismo DRS, apesar de não estar a menos de um segundo de Piastri, da McLaren, o que não é permitido. Mas, como ele imediatamente reduziu o acelerador para fechá-lo, perdendo tempo no processo, a FIA decidiu que nenhuma penalidade era necessária, com Russell mantendo seu segundo lugar no pódio.

"Na ocasião, o piloto estava com um problema de freio por fio e outros problemas eletrônicos. Naquele momento, ele foi aconselhado a usar um botão auxiliar no cockpit que serve como um botão de rádio de reserva, mas também serve como um botão de ativação manual do DRS", dizia o veredito dos comissários da FIA".

Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Na reta entre as curvas 10 e 11, ele tentou enviar um rádio para a equipe usando esse botão, mas, em vez disso, ativou acidentalmente o DRS. O DRS foi ativado por uma distância de 37 metros em uma reta de aproximadamente 700 metros. Embora tenha ganhado 0s02, ele perdeu 0s28 na curva seguinte para compensar. Isso foi confirmado pela telemetria".

"Assim, embora tecnicamente tenha ocorrido uma infração, os Comissários decidiram que, como não houve vantagem esportiva, nenhuma penalidade foi imposta".

Havia um precedente para a FIA liberar Russell após problemas semelhantes no GP do Azerbaijão de 2018.

Em Baku, Sergio Pérez, da Racing Point, Lance Stroll, da Williams, e Kevin Magnussen, da Haas, ativaram incorretamente o DRS após problemas com as zonas de detecção, forçando os pilotos a operar o sistema manualmente. Todos os três pilotos foram liberados na ocasião, com Pérez mantendo seu lugar no pódio.

