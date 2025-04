Lando Norris estava extremamente desanimado após terminar em terceiro lugar no GP do Bahrein de Fórmula 1, enquanto seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, conquistou a vitória.

"Estou surpreso por estar conseguindo alguma coisa no momento com a forma como me sinto no carro", disse o piloto da McLaren à Sky Sports após a corrida. "Não estou confortável, não estou feliz e não estou me sentindo bem. Obtendo esses resultados... estou bastante surpreso porque algo não está funcionando."

Quando lhe pediram para explicar melhor o que exatamente não estava funcionando, Norris disse que ainda não tinha respostas exatas: "Não é porque eu não tenha a velocidade ou o ritmo. Estou confiante de que tenho tudo isso, só que, por algum motivo, não estou conseguindo mostrar isso e não estou conseguindo pilotar da maneira que quero. A velocidade simplesmente não está fluindo e é complicado."

O piloto de 25 anos, que ainda lidera o campeonato com 77 pontos, disse que planejava continuar trabalhando duro com a equipe em Woking. "Preciso tentar entender essas coisas porque estou muito confiante de que posso fazer um ótimo trabalho e estou surpreso [com esses resultados] por causa de como me sinto mal [no carro]."

Lando Norris, McLaren Foto de: Peter Fox - Getty Images

Norris admitiu que "pagou o preço" por seus próprios erros durante a corrida, que incluíram uma penalidade de cinco segundos por largar fora de seu grid e devolver uma posição a Lewis Hamilton depois que ele ultrapassou o piloto da Ferrari fora da pista. "São erros que eu não deveria ter cometido em primeiro lugar", disse ele.

Isso tudo aconteceu um dia depois que o britânico lamentou seu desempenho nos treinos classificatórios, dizendo à F1 TV que, com base em sua performance, sentiu que nunca havia pilotado um carro de F1 antes. "Para ser honesto, fui lento durante todo o fim de semana", disse ele. "Não é nada muito surpreendente. Eu simplesmente não estava bem. Sinto que nunca pilotei um carro de Fórmula 1 antes. Estou tendo muitas dificuldades, não sei o porquê. Tenho que tentar encontrar respostas."



