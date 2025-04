O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, revelou mais detalhes sobre o que aconteceu com o W16 de George Russell após um problemático GP do Bahrein de Fórmula 1.

Russell foi investigado pelos comissários da FIA depois de abrir acidentalmente a asa móvel fora da zona de DRS devido a inúmeros problemas com seu carro. Apesar disso, Wolff destacou a incrível pilotagem que o piloto britânico fez nessas circunstâncias e revelou o precedente de um caso semelhante em 2018, que não resultou em nenhuma ação adicional.

Ao falar com o Motorsport.com e outros meios de comunicação após a corrida, Wolff explicou: "O brake-by-wire falhou repentinamente, e demorou um pouco para encontrarmos as configurações para reseta-lo. Mas conseguimos, e então, para ser sincero, ele controlou o sistema ligando e desligando com Norris atrás dele. Foi uma pilotagem simplesmente inacreditável, para ser sincero".

"O que ele fez hoje. Além disso, ele garantiu o pódio. O fato de ter ficado com os pneus macios por tanto tempo também foi criado entre o gerenciamento [de pneus] e o ataque quando ele precisou. E acho que, se você nunca pilotou um carro de corrida com brake-by-wire ou freio convencional, é como se fosse um carro de estrada quando a direção assistida falha".

"E imagine que você tenha que se ajustar entre uma curva com o freio e a próxima sem ele. Essa foi uma habilidade muito boa".

Quando solicitado a esclarecer se Russell perdeu o brake-by-wire, GPS, comando do carro e/ou DRS, Wolff confirmou: "[Ele perdeu] tudo isso".

George Russell, Mercedes Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"E acho que no painel não tínhamos todas as coisas que esperávamos, e também temíamos que perdêssemos todo o painel, o que significaria não ter botões, nenhuma maneira de executar qualquer uma das configurações e, obviamente, ele tinha isso nas luzes de mudança de marcha, e ele tinha isso em mente e não tirou sua concentração".

Observando a investigação já encerrada sobre Russell por ter aberto o DRS fora da zona de DRS, Wolff explicou que há precedentes de incidentes semelhantes que resultaram em "nenhuma ação adicional".

"Isso já aconteceu antes, em 2018", explicou ele. "Houve exemplos de necessidade de substituição manual e abertura inadvertida, sem nenhuma ação adicional. Isso não significa que esse seja o caso aqui, mas há precedentes para isso".

"Ele abriu e fechou. Não houve nenhum benefício. O sistema falhou e esperamos que tudo fique bem. Ainda não sabemos a [causa]. Talvez alguma fiação no carro, ou talvez tenha sido acionada pela falha do sistema da F1 e isso fez com que nosso sistema ficasse maluco".

Foi confirmado que Russell não será penalizado por esse fato. "A conexão entre o sistema automatizado de ativação do DRS e o carro falhou devido a problemas com um loop de tempo fornecido por uma parte externa. Portanto, a FIA autorizou a ativação manual do DRS de acordo com o Artigo 22.1 h)", diz o documento oficial da FIA.

"Na ocasião, o piloto estava com um problema de freio por fio e outros problemas eletrônicos. Naquele momento, ele foi aconselhado a usar um botão auxiliar no cockpit que serve como um botão de rádio de reserva, mas também serve como um botão de ativação manual do DRS".

