Piloto da Sauber na Fórmula 1, o alemão Nico Hulkenberg foi desclassificado do GP do Bahrein por desgaste excessivo da prancha do assoalho de seu carro em Sakhir, conforme reportado pelo Motorsport.com.

Com isso, altera-se o resultado da quarta etapa da F1 2025, conforme retificado pelo Motorsport.com na tabela que você confere abaixo -- os pontos distribuídos não mudam, uma vez que Hulkenberg não havia ficado na zona de pontuação. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, passa de 19º para 18º. Confira:

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

