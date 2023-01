Carregar reprodutor de áudio

A missão final de Lewis Hamilton na equipe de Fórmula 1 da Mercedes permanece inalterada desde o dia em que ele ingressou: levar a si mesmo e seu time à glória do campeonato mundial.

Mas o que é notavelmente diferente entre o atual heptacampeão e o piloto que se juntou à equipe em 2013 com seu único título vencido em 2008 é a sua abordagem. Seus anos de experiência em Brackley, através de muitos altos e baixos, deram a Hamilton uma riqueza de dados para se basear e o conhecimento para saber onde melhor concentrar seus esforços.

Talvez ninguém esteja em melhor posição dentro da Mercedes para oferecer informações sobre como Hamilton evoluiu como piloto do que o diretor de engenharia da equipe, Andrew Shovlin. Como o homem que tem enfrentado dificuldades ao liderar os aspectos de engenharia das ambições de título de Hamilton e Mercedes, ele notou uma evolução interessante.

“Já trabalho com Lewis há muito tempo e ele é um piloto que tem uma sensação realmente impressionante do que o carro está fazendo”, disse Shovlin ao Motorsport.com em uma entrevista exclusiva. “Se você conseguir colocar o carro onde ele precisa, sabemos muito bem do que ele é capaz. E, sim, trabalhamos um com o outro por tempo suficiente para que possamos ter qualquer conversa necessária."

“Todos gostamos de pensar que nos desenvolvemos à medida que avançamos em nossas carreiras e, se você soubesse o que sabe hoje há 10 anos, acho que todos teríamos mais sucesso. Lewis, como piloto, se esforça muito para descobrir de onde virá essa vantagem. Essa busca constante de como ele pode emergir em uma nova temporada como um piloto ainda melhor do que o que tínhamos antes é fruto de seu amor pela vitória."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, waves from the podium Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Ele não quer ser derrotado. Ele está muito envolvido com o processo de engenharia agora, está conversando com todos [os departamentos de engenharia] – no lado da aerodinâmica e no lado da dinâmica do veículo. Ele conhece muito bem todas as pessoas da equipe e sabe aonde ir para fazer perguntas e dar feedback. Em última análise, é um problema que todos resolveremos juntos.”

Shovlin acha que onde Hamilton melhorou mais foi descobrir em quais áreas ele precisa dedicar seus principais esforços para extrair mais de um carro – e, mais importante, como fazer a equipe entregar o que ele precisa.

“Acho que o mecanismo pelo qual ele está sempre procurando melhorar sempre esteve lá, a diferença é que ele percebeu o quanto mais pode extrair da equipe e das pessoas ao seu redor para ajudar nesse aprendizado e nessa fase de melhoria”, explicou Shovlin. “E é isso: ele se tornou cada vez mais confortável e estabelecido dentro da equipe, confiante e feliz em ir e falar com pessoas diferentes sobre áreas diferentes. Ele está apenas usando o recurso de forma mais eficaz."

“Mas, no final das contas, se ele encontra uma área na qual acha que não é bom o suficiente, ele apenas resolve com muito trabalho. A quantidade de trabalho que um piloto tem que fazer hoje em dia fora do carro, o dever de casa – entender o que os pneus vão fazer, o que é preciso fazer para administrá-los bem, como colocá-los na janela certa na qualificação - essa carga de trabalho é muito maior do que nunca."

“E muitas vezes você verá Lewis como sendo um dos últimos pilotos, se não o último, a deixar o paddock. Ele está apenas dando voltas e mais voltas, certificando-se de que sabe o que precisa fazer."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Teste de relacionamento

Nada testou mais o relacionamento entre Hamilton e Mercedes do que o complicado W13 do ano passado. Shovlin acrescenta: “No início do ano, não há dúvida, se você estiver falando sobre o relacionamento de Toto com a equipe de engenharia ou o relacionamento de engenharia com Lewis, havia muito estresse, pressão e ansiedade, além de conversas difíceis, porque simplesmente não tínhamos feito um trabalho bom o suficiente."

“Acho que para Lewis foi particularmente desafiador sair de 2021. Ele sabia como queria responder em 2022 e não pudemos dar a ele um carro para permitir que ele desempenhasse esse papel. E foi definitivamente um momento difícil, mas acho que o processo foi bom para a equipe. Um dos maiores desafios que tivemos foi nos mantermos juntos e trabalharmos juntos, o que superamos bem e acho que a experiência nos servirá bem mais adiante."

“Carros complicados como esse após uma sequência de sucesso são uma coisa bastante difícil para uma equipe lidar e é uma questão de descobrir: 'o que você faz como uma organização que é boa que precisa ser mantida? E o que você faz como uma organização que não é bom o suficiente e você tem que mudar?' E isso, novamente, foi um processo pelo qual passamos a maior parte do ano.”

Shovlin não esconde o fato de que houve momentos em que as coisas ficaram muito extremas – mas diz que passar por esses momentos colocou Mercedes e Hamilton em uma boa posição para o futuro. “Houve alguns pontos difíceis em que sabemos que o carro que demos a eles em Baku, em Montreal, em Imola e em todas aquelas corridas – era quase perigoso”, disse ele.

“Isso certamente concentra sua atenção para garantir que saiamos dessa posição e comecemos a dar a eles algo em que possam competir novamente. Mas toda a equipe passou por muita coisa com Lewis e é ótimo termos um piloto tão experiente quando tivemos um ano tão desafiador. Espero que agora tenhamos passado pelo pior desse desafio e possamos seguir em frente com o próximo desafio, que é lutar para voltar à frente e lutar por campeonatos.”

