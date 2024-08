F1: Ferrari prepara novas atualizações para o segundo semestre

A Ferrari fará atualizações significativas no carro na segunda metade do ano, tanto para melhorar o desempenho quanto para eliminar completamente o problema de oscilação, de acordo com o portal RacingNews365.

A Scuderia entrou na pausa de agosto da Fórmula 1 em terceiro lugar no campeonato de equipes, atrás da McLaren e da Red Bull. A equipe italiana começou a temporada de forma positiva com o SF-24, mas seu desempenho caiu significativamente após o GP da Espanha, com as atualizações do carro.

O novo design de assoalho causou um problema de flutuação, que desestabilizou o carro. A Ferrari trabalhou para resolver esses problemas antes das férias de verão e tem se mostrado relativamente bem nas últimas corridas.

Tais atualizações se concentrarão principalmente na aerodinâmica e na suspensão. Dessa forma, a equipe italiana pretende conquistar uma posição mais forte no campeonato e competir por vitórias.

