F1: Verstappen não esperava Red Bull tão forte em Paul Ricard

Max Verstappen não esperava que a Red Bull fosse tão forte na sessão classificatória para o GP da França da Fórmula 1, onde "tradicionalmente" tem lutado contra a Mercedes.

Verstappen conquistou sua segunda pole na temporada de 2021 neste sábado (19) em Paul Ricard, encerrando o domínio da equipe alemã nas classificações para a corrida na França desde que voltou ao calendário da F1 em 2018.

O piloto holandês garantiu a primeira posição por 0s258 e mais tarde explicou que depois do TL2 "demos um bom passo em frente e basicamente isso continuou até hoje".

"Claro, as condições no TL3 eram inicialmente um pouco diferentes, mas depois, novamente, na classificação que tínhamos um bom ritmo", acrescentou.

“Então, é claro que estou muito satisfeito com isso. Tradicionalmente, esta não tem sido uma pista incrível para nós, mas ser capaz de cravar a pole aqui... é claro que estamos muito felizes com isso."

“Eu sabia que seria melhor do que da última vez que estivemos aqui, mas eu não esperava [isso]."

"Então, isso é muito promissor para nós e temos apenas que continuar pressionando para tentar torná-lo melhor."

Questionado sobre as chances da Red Bull de derrotar o time de Toto Wolff em Paul Ricard desde que a etapa voltou ao calendário da F1, Verstappen disse sobre seu ritmo de treino de longa duração: "Foi bom ontem no TL2."

"Mas, é claro, temos que esperar e ver como estará o tempo pela manhã [a chuva está prevista antes da corrida]. Mas estou bastante confiante."

O holandês foi ouvido pedindo à Red Bull para verificar a asa dianteira do seu carro no Q3, o que ele disse ser "apenas para verificar novamente" e algo "que faço com frequência".

Verstappen melhorou 0s335 em sua última volta. O piloto disse que o ganho foi devido a "apenas um entendimento geral da pista".

"E é claro", acrescentou ele.

"Fizemos duas corridas com os pneus médios no Q2, então você sai no Q3 com macios e está sempre um pouco abaixo do potencial em sua primeira sessão", concluiu.

