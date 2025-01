F1: Confira os bastidores do primeiro dia de Hamilton na Ferrari

O primeiro dia na Ferrari é sempre especial e o de Lewis Hamilton não poderia ter sido diferente. A segunda-feira do heptacampeão da Fórmula 1 deu início à uma das mais aguardadas aventuras de 2025 e que pode ser considerada como tendo começado oficialmente hoje.

Uma parceria muito aguardada e desejada pela direção, pelos fãs e pelo próprio piloto inglês, que em seu primeiro dia como piloto da Scuderia 'mergulhou' imediatamente no que será sua nova casa nas próximas temporadas.

Depois de aparecer pela manhã na sede da Gestione Sportiva (Gestão Esportiva) da Ferrari para visitar os vários departamentos e conhecer os engenheiros com quem trabalhará nas próximas temporadas, Lewis tirou as fotos de praxe e também postou uma curta mensagem.

Algumas linhas, mas diretas ao ponto, com as quais o britânico queria dar início à "nova era" e agradecer aos fãs e à diretoria pela confiança depositada nele, tornando essa aventura possível.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Riccardo Ferro

Para dar as boas-vindas a Hamilton em seu primeiro dia na equipe italiana, toda a diretoria da Ferrari também compareceu.

Além do chefe de equipe, Frédéric Vasseur, e do CEO Benedetto Vigna, que acompanharam o heptacampeão a Fiorano para visitar a casa de Enzo Ferrari e o circuito, que também será o cenário de suas primeiras voltas na Scuderia, Piero Ferrari e John Elkann também estavam presentes na sede de Maranello.

A presença de Elkann não havia sido anunciada, mas o CEO da Ferrari, um dos principais responsáveis por tornar esse casamento possível há mais de um ano, queria estar presente em Maranello para vivenciar o primeiro dia de Hamilton como piloto da Ferrari.

Junto com Elkann, à tarde, o inglês também se entregou à multidão de fãs que aguardava do lado de fora dos portões da Gestione Sportiva para uma saudação e os clássicos autógrafos, antes de retornar à sede, onde continuará com os briefings e reuniões com os engenheiros, cuidando de todos os aspectos da temporada e de sua estreia na pista de Fiorano nos próximos dias.

