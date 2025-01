Aos poucos, os rumores de que Lewis Hamilton pode comprar uma equipe de MotoGP vão ganhando força. E, segundo a imprensa italiana, o heptacampeão da Fórmula 1 já teria inclusive um nome para acompanhá-lo nesta jornada, vindo da principal categoria do automobilismo mundial.

A notícia, publicada pelo jornal La Gazzetta dello Sport, vem no mesmo dia em que Hamilton faz a sua primeira visita à fábrica da Ferrari, marcando o início de uma nova era na carreira do britânico.

Anteriormente, os rumores apontavam para uma compra da Gresini Racing, equipe satélite da Ducati pela qual o hexacampeão Marc Márquez correu na temporada 2024. No entanto, as conversas não foram adiante e, no final do ano, Hamilton entrou em conversa com a KTM sobre uma possível aquisição, o que foi confirmado pelo chefe da equipe, Pit Beirer.

Agora, segundo a Gazzetta, Hamilton teria fechado uma parceria para tocar esse projeto com Alessandro Alunni Bravi, que anunciou na semana passada sua saída do cargo de chefe da Sauber. O histórico do italiano seria útil para o heptacampeão neste processo. Mas o envolvimento de Hamilton com a MotoGP pode depender do resultado da investigação da Comissão Europeia da aquisição da Dorna Sports pela Liberty Media.

Crise na KTM: ACOSTA NA DUCATI com MÁRQUEZ e BAGNAIA? Moreira supera Valentino, Dakar e... ANÚNCIO!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Crise na KTM: ACOSTA NA DUCATI com MÁRQUEZ e BAGNAIA? Moreira supera Valentino, Dakar e mais...

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!