Jacques Villeneuve, campeão em 1997 e hoje comentarista de Fórmula 1, pensa que Max Verstappen quer continuar vencendo no futuro e avisa que ele não conseguirá fazer isso na Aston Martin.

Na última semana, surgiram rumores de que Aston estava conversando com os patrocinadores para financiar a oferta de um bilhão de libras esterlinas para contratar Verstappen.

De acordo com os boatos, esse acordo será o maior da históra da F1 e Verstappen ganhará exatamente 200 milhões de libras por ano.

O círculo íntimo do piloto holandês se recusou a confirmar ou negar os rumores, dizendo ao GPBlog apenas "Isso é muito bom". No entanto, Villeneuve disse à Action Network que o tetracampeão não deveria ir para Aston Martin se quiser vencer.

O canadense estava respondendo a uma pergunta no início desta semana sobre quem Lawrence Stroll deveria levar para a Aston Martin quando Fernando Alonso deixasse a equipe. O nome de Verstappen foi incluído na pergunta, o que Villeneuve respondeu:

"Lawrence Stroll deve substituir Fernando Alonso por alguém mentalmente muito forte e teimoso. Max Verstappen pensará mais em 'qual é o meu próximo passo?' Você vence com a Ferrari, vence com a Mercedes, não com a Aston Martin. Assim como Lewis Hamilton, ele quer vencer".

L-R: Lando Norris, McLaren F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team e Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

A Mercedes já havia sido mencionada anteriormente entre as possíveis futuras equipes de Verstappen. O piloto holandês confirmou que havia conversado com o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff.

No entanto, Wolff disse que nunca houve planos de transferir Verstappen da Red Bull. Enquanto a Mercedes acabou optando por Andrea Kimi Antonelli, Verstappen escolheu permanecer fiel à equipe taurina.

