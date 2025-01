Nesta segunda-feira (20) surgiram as primeiras imagens da chegada de Lewis Hamilton a Maranello, como piloto da Ferrari na Fórmula 1, no que é o começou do trabalho com sua nova equipe.

O inglês foi visto vestindo terno e gravata ao entrar oficialmente na fábrica da Ferrari pela primeira vez, após sua saída da Mercedes.

O heptacampeão mundial chegou a Maranello por volta das 10h, no horário local, e duas fotos tiradas dele entrando na fábrica pela conta do Instagram @raceday_official rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.

Hamilton foi visto com algumas pessoas ao entrar na fábrica e foi relatado que ele teria uma agenda lotada de reuniões ao longo do dia.

Segundo a Ferrari, ele conseguiu se familiarizar com seu novo esquadrão, encontrando o chefe da equipe Frederic Vasseur – que conhece bem depois de ganhar títulos consecutivos para a equipe ASM/ART do francês na F3 Euro Series e GP2 em 2005 e 2006 – assim como o CEO da Ferrari Benedetto Vigna e o vice-presidente Piero Ferrari. O britânico também conheceu seu novo engenheiro de corrida Riccardo Adami, que trabalhou anteriormente com Carlos Sainz.

Pouco depois, Lewis Hamilton compartilhou uma postagem conjunta com a Scuderia Ferrari em sua conta do Instagram e escreveu o seguinte:

“Há alguns dias que você sabe que lembrará para sempre, e hoje é um deles, meu primeiro dia como piloto da Ferrari. Tive a chance de conquistar coisas em minha carreira com as quais nunca sonhei, mas uma parte de mim sempre manteve o sonho de correr de vermelho e não poderia estar mais feliz por ter realizado esse sonho hoje."

“Hoje iniciamos uma nova era na história desta equipe icônica e mal posso esperar para ver que história escreveremos juntos.”

De acordo com a notícia da publicação italiana Autoracer, Hamilton fará um tour completo pela sede da equipe, além de dar uma primeira olhada no carro de 2025 da Scuderia e fazer ajustes de assento antes da nova temporada.

Segundo o Motorsport.com Itália, todos os quartos de hotel na região de Maranello estão lotados porque muitos fãs querem ser espectadores da estreia da Ferrari de Hamilton.

Hamilton terá sua primeira experiência em uma Ferrari de F1 nesta quarta-feira . Na pista de testes da própria empresa em Fiorano, ele guiará o F1-75 da temporada de 2022, ou seja, a primeira Ferrari sob os regulamentos técnicos atuais.

O interesse neste teste é tão grande que o prefeito de Maranello, Luigi Zironi, pediu ajuda às cidades e municípios vizinhos: Eles deveriam enviar policiais adicionais para que o trânsito em Maranello não fique paralisado quando os muitos fãs se aglomerarem em Fiorano para assistir Hamilton.

Biógrafo de Senna É SINCERO sobre SÉRIE DA NETFLIX e conta VERDADES de PIQUET, Prost e GALISTEU/Xuxa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!