Lewis Hamilton já tem data marcada para sua estreia na pista da Ferrari, com o carro já definido. O heptacampeão da Fórmula 1 já tem data marcada para sua estreia na pista da, com o carro já definido.

O britânico irá testar na quarta-feira, 22 de janeiro, o F1-75, modelo da temporada de 2022, segundo apurado pelo Motorsport.com.

Juntando-se a Charles Leclerc na Scuderia para a próxima campanha, depois de passar os últimos 12 anos na Mercedes, Hamilton foi a Maranello na manhã de segunda-feira (20) para se preparar para sua primeira corrida pela escuderia italiana.

Hamilton pôde se familiarizar com sua nova equipe, encontrando-se com o chefe de equipe Frédéric Vasseur - que ele conhece bem depois de conquistar títulos consecutivos pela equipe ASM/ART do francês na F3 Euro Series e na GP2 em 2005 e 2006 - bem como com o CEO da Ferrari, Benedetto Vigna, e o vice-presidente Piero Ferrari. O britânico também conheceu seu novo engenheiro de corrida, Riccardo Adami, que trabalhou anteriormente com Carlos Sainz.

O novo assento de Hamilton foi preparado antes da próxima corrida, e o britânico se certificou de que os ajustes que havia solicitado no volante haviam sido feitos. Em seguida, ele fez uma primeira corrida no simulador para se acostumar com seu novo ambiente.

Mais trabalho está planejado para esta tarde e amanhã, com o que a Ferrari descreve como "mais reuniões técnicas e briefings", a fim de preparar Hamilton para seu primeiro dia de testes no circuito de Fiorano.

"Há alguns dias que você sabe que vai se lembrar para sempre e hoje, meu primeiro como piloto da Ferrari, é um desses dias", escreveu Hamilton em um post no Instagram. "Tive a sorte de conquistar coisas em minha carreira que nunca pensei que fossem possíveis, mas parte de mim sempre se agarrou ao sonho de correr de vermelho. Eu não poderia estar mais feliz por realizar esse sonho hoje".

"Hoje começamos uma nova era na história dessa equipe icônica e mal posso esperar para ver a história que escreveremos juntos".

A estreia da contratação de alto nível entusiasmou os tifosi (apelido dado aos torcedores da Ferrari), segundo apurado pelo Motorsport.com, a ponto dos hotéis da região de Sassuolo estarem completamente lotados e o prefeito de Maranello, Luigi Zironi, ter solicitado medidas de segurança mais rígidas da polícia, garantindo também um tráfego tranquilo nas estradas.

Na quarta-feira (22), Hamilton dividirá a pista com o novo companheiro de equipe Leclerc, antes de mais testes no circuito de Barcelona-Catalunha no final deste mês, com esses planos ainda a serem confirmados.

A Ferrari pretende usar seus mil km anuais de "Testes de Carros Anteriores" permitidos pelos novos regulamentos esportivos da F1 para 2025 para os atuais pilotos de corrida, beneficiando seus novos contratados.

