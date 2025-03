Lando Norris, da McLaren, venceu um GP da Austrália da Fórmula 1 marcado pela chuva, por seis abandonos e por três entradas do safety car. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, foi um dos que abandonaram a corrida ao rodar e bater no muro.

Max Verstappen, da Red Bull, tentou ultrapassar Norris até o final da corrida, mas garantiu a segunda colocação no circuito de Albert Park. George Russell, da Mercedes, completou o pódio australiano.

McLaren saiu na frente na disputa dos construtores, com 27 pontos, seguido por Mercedes, com 25. e Red Bull, com 18.

ATUALIZAÇÃO: Horas depois da corrida ser encerrada, a Mercedes entrou com um recurso contra a punição imposta a Andrea Kimi Antonelli, que foi penalizado em 5 segundos por bloquear Nico Hulkenberg em uma saída de pit stop. O ato teve sucesso e o italiano 'reassumiu' o quarto lugar.

Campeonato de Pilotos pós-GP da Austrália

Posição Piloto Pontos Equipe 1 Lando Norris 25 McLaren 2 Max Verstappen 18 Red Bull 3 George Russell 15 Mercedes 4 Andrea Kimi Antonelli 12 Mercedes 5 Alexander Albon 10 Williams 6 Lance Stroll 8 Aston Martin Racing 7 Nico Hülkenberg 6 Sauber 8 Charles Leclerc 4 Ferrari 9 Oscar Piastri 2 McLaren 10 Lewis Hamilton 1 Ferrari 11 Pierre Gasly 0 Alpine 12 Yuki Tsunoda 0 Racing Bulls 13 Esteban Ocon 0 Haas 14 Oliver Bearman 0 Haas 15 Carlos Sainz 0 Williams 16 Gabriel Bortoleto 0 Sauber 17 Jack Doohan 0 Alpine 18 Liam Lawson 0 Red Bull 19 Fernando Alonso 0 Aston Martin 20 Isack Hadjar 0 Racing Bulls

Campeonato de Construtores pós-GP da Austrália

Posição Equipe Pontos 1 McLaren 27 2 Mercedes 27 3 Red Bull 18 4 Williams 10 5 Aston Martin 8 6 Sauber 6 7 Ferrari 5 8 Alpine - 9 Racing Bulls - 10 Haas -

