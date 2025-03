Lando Norris ficou muito feliz depois de vencer o caótico GP da Austrália da Fórmula 1 com pista molhada e seca, especialmente porque a McLaren "errou muito no ano passado" em circunstâncias semelhantes.

O piloto britânico estava se referindo às suas chances de vencer tanto no Canadá quanto em Silverstone em 2024, onde a McLaren cometeu erros nos tempos de pitstop e nas escolhas de pneus, mas evitou erros semelhantes quando Norris transformou a pole position em vitória em Melbourne no início da temporada de 2025.

Norris terminou à frente de Max Verstappen, da Red Bull, depois de aguentar a pressão do holandês no início e de seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, na fase intermediária da corrida, antes que o segundo McLaren sofresse com a chuva voltou nos estágios finais.

"Erramos muito no ano passado, então acho que aprendemos com nossos erros", disse Norris depois de sair de seu MCL39 após a quinta vitória de sua carreira na F1.

"Perdemos Silverstone e o Canadá em uma corrida como essa. Então, acho que aprendemos com nossos erros".

"Ainda é apenas uma de 24, mas lidando com a pressão, lidando com Max, lidando com Oscar atrás de mim, eu estava me esforçando o tempo todo".

"Eu podia relaxar por dentro, mas não estava relaxando por causa do quanto estava me esforçando".

"Uma corrida difícil, portanto, não cometer muitos erros, não ter cometido nenhum erro que me custasse algo, acho que posso levar um pouco de crédito por isso".

"Foi uma corrida difícil e desafiadora, mas quero dizer que preciso agradecer muito à McLaren, porque eles me deram um carro incrível. Então, tenho que começar com eles".

Norris teve que sobreviver a três reinícios do safety car, sendo que o último ocorreu a apenas seis voltas da bandeirada, quando Verstappen forçou com pneus novos no final da corrida, depois que os dois últimos períodos de safety car fecharam o campo novamente.

Um erro de Norris ao ir passar um pouco na Curva 6 colocou o piloto da Red Bull com a possibilidade de abrir a asa móvel nas três voltas finais, mas, embora tenha chegado perto, o tetracampeão nunca fez uma manobra para tentar assumir a liderança.

"Acho que é só pilotar", respondeu Norris quando lhe perguntaram como havia lidado com a pressão final de Verstappen.

"Quero dizer, Max foi rápido. Eu sabia que tinha um bom ritmo, mas cometi um erro na curva 6 e ele entrou no DRS - e o DRS por aqui é provavelmente de um segundo ou algo assim".

"Então, isso permitiu que ele continuasse dentro do segundo e desse algumas olhadinhas".

"Tive que checar meu espelho algumas vezes a mais do que gostaria, mas mantive a calma e a calma e escutei Will [Joseph, engenheiro de Norris, que o alertou para não acelerar demais na última volta], e isso é o mais importante".

