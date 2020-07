Como adiantado ontem pelo Motorsport.com, o calendário de 2020 da Fórmula 1 conta com duas novas provas: Mugello e Sochi. A F1 esperou o primeiro treino livre para o GP da Estíria começar para anunciar a novidade, na manhã desta sexta.

A etapa de Mugello, que recebeu o nome de GP da Toscana Ferrari 1000, será a nona da temporada, em 13 de setembro. A prova acontecerá uma semana depois do GP da Itália em Monza e será histórica. Neste final de semana, a Ferrari chegará à histórica marca de 1000 GPs.

Duas semanas depois, a F1 voltará a acelerar para mais uma edição do GP da Rússia, em 27 de setembro. A categoria não confirmou no anúncio, mas a organização da prova já se movimentava para abrir a venda de ingressos para a prova. Resta esperar para saber se Sochi realmente será a primeira prova da temporada com público.

Com isso, a F1 chega a 10 etapas na temporada 2020. No release de anúncio das provas, a categoria reafirmou seu objetivo de fechar um calendário com 15 a 18 corridas. Considerando que Portimão, Vietnã, Abu Dhabi e uma rodada dupla no Bahrein são vistos como certos, isso levaria o total de provas no ano para 15, o mínimo