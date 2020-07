Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 abriu novamente os trabalhos de pista no Red Bull Ring, mas agora para o GP da Estíria, segunda etapa da temporada 2020. Nesta manhã, foi realizado o primeiro de dois treinos livres com 90 minutos de duração cada. A sessão acabou com a Racing Point de Sergio Pérez na frente, seguido de Max Verstappen e Valtteri Bottas.

Uma das grandes preocupações de parte das equipes e da própria F1 neste final de semana é que os resultados do GP da Estíria sejam simplesmente os mesmos do GP da Áustria. Vale lembrar que a F1 chegou a propor às equipes testar um novo formato neste final de semana, trocando o treino classificatório por uma corrida classificatória. Mas a proposta, que precisava de apoio unânime para ser aprovada, caiu por terra após a Mercedes se colocar contra.

As condições climáticas colocaram um peso ainda maior nos treinos desta sexta. A previsão é de chuvas fortes no sábado, o que pode afetar a realização do treino classificatório. A F1 considera a possibilidade de jogar a classificação para o domingo pela manhã, mas as equipes já foram avisadas que os resultados do Treino Livre 2 podem determinar o grid de largada para o GP.

As equipes chegam para este segundo final de semana no Red Bull Ring com objetivos muito diferentes: a Mercedes pretende manter seu domínio visto na semana passada, mas com Hamilton tendo que evitar mais problemas para seu lado. O hexacampeão levou quatro pontos de penalização na Superlicença só na semana passada e agora está a cinco de uma suspensão.

A Red Bull, que chegou a mostrar um bom rendimento correndo em casa, vem para tentar recuperar o prejuízo causado pelo abandono de Verstappen e os problemas de Albon após o toque com Hamilton. Segundo Helmut Marko, em entrevista durante o TL1, a fonte dos problemas de seus pilotos foram as passagens agressivas pelos kerbs da pista, que afetaram a parte de baixo do carro.

Diferente da semana passada, metade do grid já estava alinhado na saída do pit lane quando começou a contagem regressiva.

A Red Bull foi para a pista pela primeira vez com Verstappen, que precisa recuperar o terreno perdido após o abandono no GP da Áustria. O holandês deu as primeiras voltas com grades acopladas ao carro para testar a aerodinâmica. A Alfa Romeo também usou o início do treino para essa finalidade.

Falando em Alfa Romeo, o grid do primeiro treino livre do final de semana contou com duas novidades. Robert Kubica teve sua primeira chance de andar com o carro da equipe em um TL. Já em sua ex-equipe, a Williams, George Russell cedeu sua vaga para o piloto reserva Jack Aitken, que atualmente corre na Fórmula 2.

Após uma primeira rodada de voltas de instalação, todos os pilotos voltaram aos boxes. Passaram-se mais de 10 minutos até que algum piloto completasse uma volta rápida. Albon e Sainz abriram os trabalhos, com o britânico garantindo a ponta, com uma volta em 01min06s344. O espanhol ficou pouco mais de um décimo atrás.

Com 20 minutos de treino, os pilotos receberam a companhia de Norris, Leclerc, Bottas e Ocon, mas ninguém superou os tempos de Albon e Sainz.

Em sua primeira saída, Romain Grosjean deu uma leve escapada com sua Haas na saída da Curva 1 que, na semana passada, causou diversos problemas aos pilotos, com rodadas e até batidas. Poucos minutos depois, Sebastian Vettel teve seu primeiro problema do final de semana, com uma travada forte nas rodas e uma escapada na Curva 3, principal ponto de ultrapassagem da pista.

A Ferrari está apostando em uma performance melhor neste final de semana. Após o fiasco do GP da Áustria, a equipe optou por adiantar parte das atualizações previstas para o GP da Hungria, trazendo para a segunda prova no Red Bull Ring. Entre as novidades, uma nova asa dianteira e mudanças no assoalho.

Mas Vettel chega ao GP com ainda mais pressão em suas costas, apesar do tetracampeão afirmar que está tranquilo. O anúncio da volta de Fernando Alonso à Renault no próximo ano diminui ainda mais as chances do piloto alemão seguir na categoria no próximo ano em uma equipe competitiva. Com a Mercedes basicamente fora de cogitação, restam para ele como opções possíveis a Red Bull e a Racing Point, que vai passar a se chamar Aston Martin.

Próximo de 30 minutos de treino, Max Verstappen assumiu a ponta, com 01min06s087, fazendo uma dobradinha temporária da Red Bull, seguida da dupla da McLaren e Leclerc. Na marca de um terço da sessão, Raikkonen e Magnussen eram os únicos sem tempo marcado.

A bandeira amarela foi acionada com 28 minutos de treino por causa da Williams de Nicholas Latifi. Segundo o canadense, ele perdeu a potência do motor. Vale lembrar que o carro de Russell, guiado por Aitken nesta sessão, está com motor novo neste final de semana após o britânico sofrer um problema similar durante o GP no domingo. A bandeira amarela virou um safety car virtual, e, na sequência, uma bandeira vermelha, interrompendo a sessão e levando todo o grid de volta aos boxes.

Pouco antes do acionamento do safety car, Verstappen conseguiu melhorar sua volta mais rápida, sendo o primeiro a andar na casa de 01min05 no final de semana, com 01min05s867.

No momento da interrupção do treino, o Top 10 era formado por: Verstappen, Albon, Sainz, Norris, Leclerc, Bottas, Ocon, Pérez, Hamilton e Gasly. A dupla da Red Bull e Gasly haviam feito suas voltas com compostos médios e Norris era o único com pneus macios. O resto do Top 10 fez sua volta rápida com os compostos duros.

A sessão ficou interrompida por cerca de cinco minutos, com a pista sendo liberada com 56 minutos restantes no cronômetro. Alguns carros já estavam na saída esperando o sinal verde para voltar a correr. E, de cara, Verstappen reduziu um pouco mais seu tempo, com 01min05s856.

O primeiro a quebrar a dobradinha da Red Bull foi Sergio Pérez com sua Racing Point, fazendo um tempo de 01min06s188, ficando ainda a mais de três décimos de Verstappen.

Na metade da sessão, Magnussen era o único piloto sem tempo no dia. A transmissão mostrou que os mecânicos da Haas mexiam no carro do dinamarquês para tentar deixar tudo pronto para o piloto conseguir andar. Nesse momento, Verstappen seguia na liderança do TL1, com 01min05s760. Mas próximo dele agora estava Charles Leclerc, com 01min05s838. Dos 19 pilotos com voltas, 11 estavam a menos de um segundo do tempo do holandês.

A Mercedes começou a mostrar serviço com 35 minutos faltando no cronômetro. Primeiro, Bottas assumiu a liderança com 01min05s381. Mas a ponta do finlandês durou poucos segundos, com Hamilton abaixando o tempo para 01min05s208. Enquanto o primeiro estava com pneus macios, o britânico fez sua volta com composto médio. Neste momento, o tempo do hexacampeão era 0s552 melhor que o de Verstappen.

A Racing Point de Lance Stroll chegou a assumir o segundo lugar, com um tempo incrível de 01min05s211, apenas três milésimos mais alto que o de Hamilton, mas a volta do canadense foi deletada por exceder os limites de pista na Curva 10, a última da pista.

Enquanto Hamilton conseguiu baixar para 01min05s120 na volta seguinte, Pérez veio com a Racing Point de pneus macios para assumir a ponta, com 01min04s867, sendo o primeiro a fazer um tempo abaixo de 01min05.

A F1 apresentou ainda mais uma novidade na transmissão do primeiro treino livre: um novo gráfico com a transcrição dos rádios dos pilotos.

Com 20 minutos para o fim, Pérez continuava na frente, com Verstappen, Bottas, Hamilton e Stroll fechando o Top 3. Entre as Ferraris, Vettel era o melhor posicionado, em 9º, mas a 0s903 da volta do mexicano. Leclerc era apenas o 12º e o último dos que estavam a menos de um segundo da volta mais rápida.

A Ferrari desistiu do treino livre antes mesmo do final. Com 15 minutos no relógio, Vettel e Leclerc já estavam recolhidos. O monegasco chegou a sair novamente, mas fez apenas uma volta de instalação e voltou aos boxes. Uma luz de alerta para a equipe italiana.

Com pouco menos de três minutos para o fim, Kvyat rodou na Curva 3, acionando uma bandeira amarela temporária.

Nos minutos finais, nenhum piloto conseguiu melhorar seu tempo e Pérez terminou o primeiro treino livre para o GP da Estíria na frente com seu tempo de 01min04s867. Esse tempo ainda foi mais alto que a volta que garantiu a Hamilton a ponta no TL1 do GP da Áustria, 01min04s816. Verstappen, Bottas, Hamilton e Stroll completaram o Top 5.

A F1 volta à pista ainda nesta sexta com o segundo treino livre para o GP da Estíria, a partir das 10h. Aqui no Motorsport.com você acompanha toda a ação do TL2 com o nosso Tempo Real, além de uma cobertura completa no site. E assim que a sessão acabar, corre para o nosso canal no YouTube para acompanhar o Sexta-Livre, que vai comentar tudo o que acontecer na Áustria.

DIRETO DO PADDOCK: Novidades da Ferrari, negociações de Vettel e expectativa para o calendário 2020

PODCAST #057: O início da F1 na Áustria com a participação de Felipe Drugovich

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: