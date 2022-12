Carregar reprodutor de áudio

Agora é oficial: a Fórmula 1 confirmou nesta quarta-feira (07) quais serão os palcos das seis corridas sprints da temporada 2023, incluindo a manutenção de Interlagos pelo terceiro ano consecutivo.

Em Abu Dhabi, o Motorsport.com já havia adiantado quais eram as praças planejadas pela categoria, com o modelo passando por uma expansão após duas temporadas com três corridas.

Na reunião da Comissão da F1 nesta quarta, a categoria confirmou os seguintes locais:

Azerbaijão (30 de abril)

Áustria (02 de julho)

Bélgica (30 de julho)

Catar (08 de outubro)

Estados Unidos / Circuito das Américas (22 de outubro)

Brasil (05 de novembro)

Destes teremos quatro locais inéditos para as corridas de sábado desde a sua introdução em 2021: Baku, Spa-Francorchamps, Losail e Austin. Já o Red Bull Ring recebeu o evento neste ano enquanto Interlagos é o único a sediar a sprint nos seus três anos de existência.

Ímola foi retirada do calendário de sprints após o teste em abril deste ano, enquanto o Catar recebe o formato em seu retorno à F1. O país 'pulou' o evento de 2022 para focar na Copa do Mundo, mas retorna no próximo campeonato, dando início a um acordo de dez anos.

"Vimos uma reação muito positiva aos eventos sprint durante os dois primeiros anos, e mal podemos esperar para levar ainda mais ação aos fãs com seis eventos no próximo ano", disse o CEO da F1 Stefano Domenicali.

George Russell, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Lando Norris, McLaren MCL36, to the Sprint grid Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Especulava-se no paddock que a F1 poderia mudar o formato das sprints no futuro, tornando as corridas em eventos independentes, sem impactar a formação do grid de largada para o domingo. Mas as regras seguem as mesmas em 2023, com o top 8 pontuando e o resultado determinando as posições do GP.

Neste ano foram feitas mudanças importantes, como a volta da designação do pole position ao piloto mais rápido da classificação da sexta-feira, além do aumento na distribuição de pontos para incentivar os pilotos a serem mais agressivos.

Mesmo assim, o modelo ainda não é unanimidade entre fãs e pilotos, incluindo Max Verstappen, que sente que o grid prefere não correr riscos para não serem afetados na prova do domingo.

