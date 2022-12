Carregar reprodutor de áudio

A Williams não comemora uma vitória na Fórmula 1 há muitos anos, mais precisamente desde o GP da Espanha de 2012 com Pastor Maldonado. Mas nos últimos dias a equipe britânica conseguiu uma importante vitória na Justiça dos Estados Unidos contra a ROKiT, sua antiga patrocinadora.

A ROKIT tornou-se o principal patrocinador da Williams para a temporada de 2019 e o acordo entre ambas as partes foi estendido até 2023. O carro para a temporada de 2020 foi apresentado com as cores do parceiro, mas nunca chegou a correr em um GP, já que o início da temporada foi adiado vários meses devido à pandemia. Entretanto, a parceria foi encerrada antes do início do campeonato de 2020, em julho, que a equipe disputou com uma nova pintura no carro.

A equipa de Grove levou o caso aos tribunais britânicos para obter o valor que lhe correspondia por contrato. O Tribunal de Arbitragem Internacional de Londres decidiu a favor da equipe no ano passado, ordenando que a ROKiT pagasse vários milhões de dólares à Williams, apesar da defesa do patrocinador alegar que a Williams não havia cumprido todas as suas obrigações.

No entanto, esta quantia nunca foi paga, ao mesmo tempo que a equipa foi vendida em agosto de 2021 pela família Williams ao fundo de investimento norte-americano Dorilton Capital, tornando o caso ainda mais complexo. Por esse motivo, a equipe levou o caso aos tribunais da Califórnia em dezembro de 2021. Este último manteve a sentença de Londres e condenou a ROKiT a pagar o valor devido.

"O julgamento proferido pelo Tribunal de Arbitragem Internacional de Londres no caso Williams Grand Prix Engineering v. Rokit Marketing Inc. .

"Consequentemente, a seguinte sentença é concedida: a defesa deve pagar ao reclamante a quantia de £ 26.220.094,25, bem como um milhão de dólares por despesas incorridas neste processo."

No total, portanto, a Williams deve recuperar quase US$ 32 milhões (cerca de R$ 168 milhões) se a ROKiT cumprir o julgamento.

