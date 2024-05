A Aston Martin pediu à FIA que reveja a penalidade que Fernando Alonso sofreu na corrida sprint no GP da China de Fórmula 1 após uma colisão com Carlos Sainz.

Após a corrida de velocidade, os comissários impuseram uma penalidade de tempo que não afetou o resultado do espanhol porque ele abandonou após o incidente, mas também penalizaram Alonso com três pontos em sua licença.

Agora, a FIA anunciou que a equipe britânica solicitou uma revisão e convocou um representante da equipe e um representante da Ferrari para comparecer aos comissários de pista na sexta-feira, no GP de Miami, antes da primeira e única sessão de treinos livres.

Declaração da FIA para Aston Martin e Ferrari antes do GP de Miami

"Os Comissários receberam um pedido de Direito de Revisão nos termos do Artigo 14 do Código Esportivo Internacional da FIA da Aston Martin Aramco F1 Team em 23 de abril de 2024 em relação à decisão dos Comissários do Grande Prêmio da China de 2024, Documento 40 (suposta violação do Apêndice L, Capítulo IV, Artigo 2 (d) do Código Esportivo Internacional em relação ao carro 14).

Representantes de ambas as equipes devem comparecer perante os comissários de bordo na sexta-feira, 3 de maio de 2024, às 14:00 (CEST), em relação ao exposto acima. A audiência será realizada virtualmente por videoconferência, cujos detalhes serão fornecidos por meio de uma comunicação separada."

Essa audiência será realizada em duas partes: a primeira parte consistirá em ouvir as evidências de

se houver um "elemento novo significativo e relevante que não estava disponível para a parte que está buscando revisão no momento da decisão em questão.

Se os comissários determinarem, de acordo com o Artigo 14.3 do Código Esportivo Internacional da FIA, que tal elemento existe, uma segunda parte da audiência será convocada em um momento a ser comunicado retrospectivamente. Qualquer outra "parte interessada" poderá solicitar a permissão dos comissários para estar presente na segunda parte da audiência, caso ela seja convocada."

VERSTAPPEN SE REÚNE COM MERCEDES: Troca bilionária na F1? Lewi$, Newey, Lando 'lesionado' e +! Senna

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast #8: Bagnaia mostra quem manda contra Márquez e tudo sobre o GP da Espanha

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!