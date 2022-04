Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes introduziu várias pequenas modificações ao seu carro de Fórmula 1 neste fim de semana no GP da Emilia Romagna, em busca de ajudar o resfriamento e a separação do fluxo de ar, pontos que estão comprometendo sua performance. E enquanto a Ferrari manteve seu plano de não ter novidades, a Red Bull seguiu com o seu, trazendo o que chamou de "evoluções".

A montadora alemã trabalha para superar os "gremlins" que existem dentro do W13 e que não permitem o uso do potencial total do carro que eles acreditam que esteja ali.

As dificuldades atuais forçaram a equipe a segurar as maiores atualizações até que tudo seja bem entendido, mas não impedem a Mercedes de trazer alguns pequenos desenvolvimentos.

Com o carro sofrendo muito com o porpoising, o time está tentando controlar os gatilhos para este fenômeno, e as separações do fluxo de ar que podem ativar a problemática estolada do assoalho quando ele se aproxima do chão.

Várias das mudanças introduzidas pela Mercedes em Ímola focam nesse fator de separação do fluxo de ar. Como visto acima, a equipe redesenhou a cobertura superior das longarinas de impacto lateral e a carenagem do espelho.

Segundo a equipe, "essas mudanças geométricas foram introduzidas para remover pequenas áreas de fluxo de ar separado e, ao fazer isso, melhoramos o fluxo na traseira do carro".

A Mercedes também reduziu a curvatura do assoalho à frente do pneu traseiro, para ajudar a "remover uma pequena área de fluxo de ar separado, melhorando o fluxo no difusor, o que resulta em um aumento na carga traseira".

Além disso, há também uma revisão na placa final do defletor inferior, que ajuda a gerar "aumento de carga local no defletor inferior dentro das rodas traseiras o que, por sua vez, aumenta a carga geral do difusor".

Em meio a alguns problemas de resfriamento que afetaram Lewis Hamilton, particularmente no GP da Austrália, a Mercedes também adicionou uma terceira palheta giratória do lado do chassi, à frente da entrada do sidepod (abaixo).

"Essas palhetas melhoram a qualidade do fluxo de ar no duto do radiador do sidepod e, portanto, melhoram o resfriamento geral do carro".

Pequenas mudanças para a Red Bull

A Red Bull também fez pequenas modificações ao seu carro como forma de melhorar sua performance. Há o acréscimo de uma asa secundária de vão estreito no assoalho, semelhante aos rivais, em busca de aumentar a geração de downforce na área.

A equipe também introduziu resfriamento adicional para os freios traseiros, após problemas nas primeiras corridas. As mudanças aos dutos de entrada e saída entregarão uma massa melhor de fluxo de ar para um resfriamento melhor dos materiais e pinças do freio.

Sem mudanças na Ferrari

Enquanto Mercedes e Red Bull apresentaram algumas pequenas mudanças para o fim de semana, a Ferrari optou por não trazer nenhuma modificação.

O chefe da equipe, Mattia Binotto, explicou após o GP da Austrália que o fim de semana em Ímola, com a programação alterada por conta da sprint, faz com que as equipes não tenham tempo suficiente para conduzir os testes das novidades e fazer a preparação para o evento.

