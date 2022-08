Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen e Lewis Hamilton travaram uma batalha épica na temporada 2021, que terminou com o holandês conquistando o primeiro título mundial de Fórmula 1 na carreira. E agora, David Coulthard vê o piloto da Red Bull, aos 24 anos, mais maduro e relaxado.

Nesta temporada, Verstappen lidera a sua segunda briga pelo mundial e com apenas nove corridas restantes, tem uma diferença de 80 pontos em relação ao vice-líder, Charles Leclerc. O holandês ganhou oito das 13 primeiras corridas disputadas em 2022 e teve alguns fins de semana quase impecáveis, como o último, na Hungria.

Em entrevista ao Motorsport.com, David Coulthard disse que o piloto da Red Bull está pilotando de uma forma mais madura e relaxada.

"O carro do ano passado era um pouco mais instável na parte traseira, mas Max não teve nenhum problema com isso", disse Coulthard comparando este ano com o anterior.

"Devido ao seu estilo de pilotagem, ele pode sentir e consegue controlar o carro justamente antes que ele comece a deslizar."

"Uma das razões nas quais Sergio Pérez estava muito mais perto de Max no princípio deste ano, era porque a parte dianteira do carro desta temporada não girava suficientemente bem e não era tão estável.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Agora a situação está mudando, mas isso é inevitável, né? Adrian Newey e sua equipe se concentram, naturalmente, nos aspectos que os pilotos mais se queixam. Conseguiram melhorar a parte dianteira e, como resultado, a diferença entre Max e Pérez voltou a aumentar automaticamente."

Coulthard continuou então: "Entrevistei Max imediatamente um dia depois da corrida em Abu Dhabi. Na verdade, seu agente, Raymond Vermeulen queria que eu fizesse uma entrevista, mas pensei: 'mas é um dia depois do campeonato, como vai ser?'".

"Quando entraram, tinha uma verdadeira calma. Jos estava muito tranquilo, Max estava muito tranquilo e disse: 'o que vou conseguir daqui em diante é apenas um extra'. É muito fácil para os pilotos dizerem algo assim, mas acredito que Max foi realmente sincero."

"Conquistou seu objetivo de vida e é possível ver em sua pilotagem neste ano. Se ele está mais rápido? Não, acho que não porque ele sempre foi muito rápido. Não se poder fazer melhor do que em 2021 neste sentido, mas está 100% mais relaxado e maduro."

"Na verdade, isso aconteceu comigo na minha carreira. Eu estava assim depois da minha primeira vitória. Antes de conseguir, eu ficava louco com a ideia de 'tenho que ganhar um GP e vou ganhar', mas depois de conquistar e ter essa sensação, eu relaxei mentalmente."

Coulthard indicou que a situação é diferente para outros pilotos do grid que poderia ter uma sensação diferente com a pressão de ter que demonstrar seu valor não só com vitórias, mas com campeonatos.

"Quando você olha para o Charles, ainda há um certo medo em sua pilotagem. Isso pode ser porque a Ferrari está perdendo pontos que não deveria perder."

"Mas Max não comete esses erros pequenos e é isso o que marca a diferença."

"Também acredito que sua corrida em Budapeste foi uma das suas melhores corridas até agora."

