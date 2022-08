Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso negou a oportunidade de estender sua permanência na Alpine para se juntar à Aston Martin na Fórmula 1. E mesmo com o chefe da Alpine, Otmar Szafnauer, falando recentemente que o relacionamento dos dois não será abalado pela notícia, ele não deixou de dar uma cornetada no bicampeão, afirmando que a Alpine seguirá batendo a Aston enquanto ele estiver por lá.

Na pausa de verão, a Alpine é a quarta no Mundial de Construtores, com 99 pontos, quase cinco vezes mais que os 20 da Aston, em nono. Szafnauer, que foi chefe da equipe de Silverstone até o começo deste ano, está confiante de que o time francês seguirá à frente da rival.

"Conheço ambas as equipes bem. Passei 12 anos lá, então conheço eles melhor do que eu conheço o pessoal daqui no momento. E sei que, desde a minha saída em dezembro, eles contrataram mais pessoas, alguns via recrutamento, como o Dan Fallows e o Eric Blandin, da Mercedes. Então sei o que eles estão tentando fazer".

"E eu sei as pessoas que estão lá, conheço essa equipe aqui, ambas têm grande potencial. Mas no momento em que estamos agora, nosso time está em um nível mais alto. É difícil de prever o futuro, mas a curto prazo, certamente essa equipe aqui manterá o nível, ou até irá melhorar".

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Enquanto a caça da Aston por pessoas importantes no lado técnico tem sido bem pública, Szafnauer disse que a Alpine está fazendo uma expansão própria.

"Temos um programa interno chamado Escalada de Montanha, que irá contratar 75 pessoas em áreas estratégicas, para melhorar as capacidades da equipe. E, junto com as 75 pessoas, há também ferramentas que estamos melhorando, como um novo simulador, aumento na capacidade de produção, atualização do túnel de vento, tudo dentro do foco de vencermos em 100 corridas".

"Então essas coisas ainda estão acontecendo aqui, rápido. Já estamos com 850 pessoas aqui. Então estou confiante de que podemos bater a equipe que Fernando irá, no período que ele estiver lá"

