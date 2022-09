Carregar reprodutor de áudio

O assunto do dia no paddock da Fórmula 1 é a possível violação do teto orçamentário de 2021 por Red Bull e Aston Martin, que está sendo investigado pela FIA. E o chefe da Mercedes, Toto Wolff, não deixou de comentar, dando uma cornetada na rival do ano passado, afirmando que, quem estoura o teto de gastos uma vez pode fazer mais vezes.

O chefe da Mercedes ainda defendeu que a FIA e seu presidente, Mohammed ben Sulayem, precisam tomar um posicionamento forte, mostrando "integridade e liderança" caso a violação seja confirmada.

A FIA deve divulgar na próxima semana os certificados que confirmam que as equipes operaram dentro do teto orçamentário em 2021. Mas fontes do paddock indicam que nem todas fizeram isso, com Red Bull e Aston Martin estourando o limite.

O regulamento financeiro contém uma lista de potenciais penalizações para violações "menores" e "materiais" (veja no fim da nota vídeo explicando as punições por violação do teto de gastos).

Enquanto acredita-se que o caso da Aston Martin entre nas violações menores, de menos de 5% acima do teto, o da Red Bull pode estar acima dos 5%, podendo acarretar punições mais duras. Entre as sanções previstas há até mesmo a "exclusão do campeonato".

A situação é vista pelo paddock como um teste significativo para Sulayem e sua equipe, já que um excesso de gastos em 2021 teriam benefícios não somente no campeonato de 2021 como também no desenvolvimento dos carros deste ano.

Wolff, que discutiu o assunto ao lado de Mattia Binotto na sexta-feira em Singapura, defende que a FIA precisa ir com tudo pra cima se comprovado que uma equipe excedeu o teto.

"O teto orçamentário é provavelmente a evolução mais importante do regulamento para manter um grid nivelado", disse. "E para permitir que equipes que não tenham o mesmo orçamento alcançarem, limitando os gastos dos times de ponta. Então é muito importante termos uma demonstração de que esse regulamento está sendo policiado".

"E não tenho motivos para acreditar de forma diferente. A FIA, particularmente Mohammed, mostrou um posicionamento forte em garantir o cumprimento de todos os tipos de regulamentos. Então acho que, se estamos falando de algo grande, ele mostrará a mesma integridade e liderança que já mostrou antes".

Questionado se a potencial violação da Red Bull comprometeu a batalha do ano passado, Wolff evitou entrar em detalhes, mas não deixou de cutucar a rival.

"Não tenho informação neste momento se houve a violação, quanto foi violado. E, obviamente, se você viola um ano, provavelmente você está violando por um segundo ano, e potencialmente um terceiro".

"E assim que isso for resolvido, tenho certeza de que teremos muitas discussões, sobre qual será o efeito disso. Mas ainda é cedo demais para comentar".

