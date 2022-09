Carregar reprodutor de áudio

O apertado circuito de Marina Bay ofereceu à Mercedes a chance de começar de forma forte o fim de semana do GP de Singapura de Fórmula 1, com o W13 aparecendo melhor nas curvas de baixa e média velocidade. Lewis Hamilton liderou a primeira sessão desta sexta-feira, mas ponderou que o carro está "pulando como um louco".

Mas, apesar de Hamilton ter liderado, e George Russell ter fechado a segunda prática em terceiro lugar, o heptacampeão estava pessimista sobre uma possível briga pela pole position no sábado. Em vez disso, o britânico calculou que o P5 conquistado no TL2 era uma posição mais realista de onde a equipe estava, com o W13 sofrendo de saltos extremos mais uma vez.

Refletindo sobre o primeiro dia de ação, Hamilton disse: "Começou bem, mas não foi tão bom na segunda sessão. Então, praticamente foi como todos os outros fins de semana, eu diria.

"O carro está como está e está pulando como um louco. Não parece que estamos muito fora neste fim de semana, mas ainda estamos, provavelmente, um segundo abaixo, algo assim. Só temos que continuar trabalhando nisso."

Hamilton enfatizou que havia pouco que a Mercedes pudesse fazer para resolver o porpoising - que ele disse que o deixou com dor de cabeça - pois sugeriu que sua configuração não foi tão boa quanto do companheiro de equipe Russell.

"Não há muito que possamos fazer", disse. "Em termos de configuração, acho que George conseguiu encontrar um pouco mais de tempo. Eu definitivamente tenho mais tempo do meu lado e eu realmente não consegui uma boa volta.

Russell concordou com Hamilton que, embora as posições pareçam boas em comparação com os rivais, a imagem real deixa a Mercedes um pouco mais para trás.

"Preciso analisar os dados porque acho que Charles [Leclerc] fez sua volta mais rápida com pneu médio", analisou. "Não sei onde estavam os pilotos da Red Bull, então, no papel parece bom, mas estou certo de que não é o quadro completo."

Por fim, ele adicionou: "Os pneus são bastante sensíveis. Acho que será um [fim de semana] daqueles que, se conseguirmos acertar, haverá uma enorme quantidade de tempo de volta que poderemos encontrar na classificação. E, como sabemos, normalmente é uma corrida de qualificação."

