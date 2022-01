Damon Hill acredita que a definição do mundial de Fórmula 1 de 2021 não foi o que ele esperava e ainda apontou que Michael Masi estava sob pressão para criar uma luta entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. A controversa corrida de Abu Dhabi causou agitação e continua sendo um tema quente, e embora os testes para a nova temporada estejam se aproximando, ainda não se sabe se o heptacampeão seguirá em 2022.

"Os fãs de Hamilton, como ele mesmo e a própria Mercedes se sentiram muito prejudicados. Já no lado holandês, eles estão, é claro, muito felizes com o resultado", disse Hill à Sky Sports.

Campeão de 1996 com a Williams, o britânico foi questionado se estava feliz com a forma como a luta pelo título havia terminado e afirmou: "Não é o caso. Na minha opinião foi injusto".

"A decisão fez com que vários carros poderiam se reagrupar em uma volta e outros não. Claramente, isso não é justo. O resultado foi que o foco esteve inteiramente nos dois candidatos ao título. Isso não é maneira de encerrar um campeonato. As regras devem ser as mesmas para todos."

Hill foi mais longe e insinuou que, de certa forma, ocorreu manipulação de resultados: "Essa é uma palavra forte, mas de certa forma acho que aconteceu. Masi estava sob muita pressão para fazer aquela corrida entre os dois."

Segunda chance para Masi?

Assim como o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, Hill não acredita que Masi deva ser removido de seu cargo de diretor de corrida imediatamente. Segundo ele, o australiano deve ser apoiado em seu trabalho.

O próprio britânico já passou pela situação de um resultado controverso em uma disputa pelo título. Hill lutou contra Michael Schumacher em 1994 pelo campeonato até a última corrida em Adelaide. O alemão pilotava pela Benetton e estava na liderança quando saiu da pista. Damon passou para a liderança, mas na curva seguinte o alemão mundial fechou a porta.

Schumacher abandonou imediatamente e Hill teve que estacionar sua Williams nos boxes pouco depois, como resultado de uma suspensão quebrada. Com isso, Michael conquistou seu primeiro campeonato, mas essa ação continua a levantar questões até hoje.

Há rumores de que o futuro de Hamilton na categoria dependerá do resultado da investigação da FIA.

Quando perguntaram a Hill se ele teve algum problema para retornar em 1995, ano seguinte à controversa batalha com Schumacher, ele respondeu: "Nem um pouco. Eu ainda queria ganhar o campeonato".

"Lewis já tem sete títulos. É uma grande diferença. Ele também está chegando ao fim de sua carreira. Ainda assim, acho que o oitavo troféu é muito tentador. Tenho certeza que ele quer voltar e ganhá-lo."

