Damon Hill, campeão mundial da Fórmula 1 em 1996, disse, no podcast F1 Nation. não entender o que há de errado com Charles Leclerc pelo seu desempenho abaixo nas corridas e apontou performance melhor de Carlos Sainz, mesmo com a sua demissão da Ferrari.

"É um mistério para mim, porque Carlos parece ser capaz de sair de situações difíceis e fazer mais com as ferramentas que tem à sua disposição do que Charles, embora seja ele quem está ficando", disse Hill sobre a perfomance atual dos pilotos da Ferrari.

Nas quatro corridas desde a vitória em Mônaco, em maio, Leclerc conseguiu marcar pontos apenas em Barcelona, além do sprint na Áustria, e esses 12 pontos em quatro grandes prêmios fizeram com que ele caísse para o segundo lugar no campeonato. "Nem sei mais o que dizer, é demais", disse Charles Leclerc, desanimado, após o GP da Inglaterra.

Sua queda coincidiu com o retrocesso da Ferrari, ultrapassada por McLaren e pela Mercedes e com a distância da RedBull aumentando. No entanto, nesse período, Carlos Sainz marcou mais de três vezes mais pontos do que ele, 38 pontos.

O campeão mundial pela Williams definiu como um mistério o desempenho atual de Charles Leclerc. Hill acredita que os mecânicos e engenheiros da Ferrari têm mais confiança em Sainz neste momento, apesar do espanhol ter sido forçado a procurar uma equipe após a decisão de contratar Hamilton e renovar Leclerc.

Sobre a situação da escuderia italiana, o campeão mundial de 1996 disse: "Não entendo o que está acontecendo na Ferrari, e Leclerc também não está recebendo o apoio certo da equipe em termos de estratégia", se referindo ao fracasso da estratégia em Silverstone, onde a Ferrari e Leclerc apostaram nos pneus de chuva cedo. No entanto, o piloto também foi responsável por isso.

Damon Hill destaca, em contraste, o passo adiante dado por um Carlos Sainz ainda sem um destino para 2025: "Leclerc parece um pouco confuso e não entendo por quê. Carlos, por sua vez, parece ter se recuperado e assumido o controle. Ele saiu da situação com firmeza e disse: 'É assim que vou fazer isso'. Talvez isso dê mais confiança aos estrategistas, o que Carlos não tem".

Depois de uma semana sem corridas, a F1 retorna com o GP da Hungria, onde Leclerc tem apenas quatro pontos de vantagem sobre Sainz, que agora está em terceiro lugar no campeonato de pilotos.

