Em meio aos rumores sobre o mercado da Fórmula 1, o Motorsport.com apurou que o holandês Nyck de Vries, hoje na equipe Mercedes da Fórmula E e campeão de 2019 da Fórmula 2, é o favorito para uma vaga na Williams em 2022. A ida do competidor para o time de Grove, porém, está condicionada à confirmação do britânico George Russell, atual representante da escuderia inglesa na categoria, na formação da Mercedes F1 no ano que vem.

De todo modo, de Vries tem concorrentes fortes pelo assento na Williams, cuja vacância depende, reitera-se, da ida de Russell para a Mercedes -- num movimento que marcaria a saída do finlandês Valtteri Bottas, atual companheiro do britânico Lewis Hamilton, do time alemão.

Um deles é o próprio companheiro do holandês na Mercedes F-E: o belga Stoffel Vandoorne, que já correu na F1 pela McLaren. Os nomes mais ventilados, porém, são o do alemão Nico Hulkenberg, atualmente reserva da Aston Martin F1, o do russo Daniil Kvyat, suplente da Alpine, e do britânico Dan Ticktum, jovem membro da academia de pilotos da Williams e atualmente competidor da equipe Carlin na F2.

O fato é que a Mercedes, que fornece motores para a Williams na F1, tem grande interesse em manter uma das vagas da equipe britânica destinada a um de seus pilotos juniores, o que aumenta as esperanças de de Vries, que é o favorito para assumir o assento em 2022.

Com isso, ganha força o boato de que Bottas pode ir para a Alfa Romeo no próximo ano. O piloto vinha sendo vinculado a uma volta à Williams, pela qual corria antes de ir para Mercedes, mas o finlandês parece longe de ser o nome favorito da marca alemã para o time de Grove.

