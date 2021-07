F1: Doria se reúne com promotor do GP de São Paulo nesta terça

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), vai se reunir, nesta terça-feira, com o promotor do GP de São Paulo, Alan Adler, para falar sobre a realização da etapa brasileira da Fórmula 1 em 2021.

A "sétima reunião sobre a Fórmula 1 São Paulo", conforme consta na agenda oficial, acontece às 18h desta tarde por videoconferência. Além do chefe do executivo estadual e do promotor da corrida de F1, participa o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

Também estará na reunião o diretor executivo da F1 São Paulo, Francisco Gelpi Mattos, além de secretários de estado: Vinicius Lummertz (Turismo), Aildo Rodrigues (Esportes), Jean Carlo Gorinchteyn (Saúde), Nelson Baeta (Projetos, Orçamento e Gestão) e Cleber Mata (Comunicação).

Procuradora-geral do estado, Lia Porto será outra participante, bem como o diretor-presidente da InvestSP, Gustavo Junqueira. Além deles, os seguintes secretários municipais da cidade de São Paulo: Rubens Rizek (Governo), Guilherme Bueno de Camargo (Fazenda), Orlando Faria (Habitação), Thiago Milhim (Esportes e Lazer) e César Azevedo (Urbanismo e Licenciamento).

