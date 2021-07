Em meio às especulações da ida de George Russell à Mercedes na Fórmula 1 em 2022, Nyck de Vries, que corre atualmente com a equipe alemã na Fórmula E é visto como um potencial substituto. E para Toto Wolff, que acompanha in loco o ePrix de Londres, ambos os pilotos da Mercedes na categoria, de Vries e Stoffel Vandoorne "merecem estar na F1".

Vandoorne também teve seu nome ligado à vaga na Williams, que representaria um reencontro com o novo CEO da equipe, Jost Capito. Os dois trabalharam juntos na McLaren em 2016 antes de Capito sair da marca britânica.

Após a ida potencial de De Vries e Vandoorne ganhar tração na última semana, o chefe da Mercedes, Wolff, disse ao Motorsport.com que espera que ambos os pilotos encontrem o caminho da F1.

Acompanhando in loco o trabalho da Mercedes no ePrix de Londres, Wolff viu de Vries largar de nono para terminar em segundo e Vandoorne subir de 14º para sétimo no sábado, e disse: "Ambos os pilotos têm o talento, ética e inteligência para estar na Fórmula 1".

"Ambos venceram a categoria de acesso mais importante [Fórmula 2 / GP2]. Stofell caiu em uma situação difícil de lidar na McLaren em seu período. Ambos merecem estar na F1 e torço muito para que eles encontrem o caminho".

Nyck de Vries, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Questionado se estaria disposto a liberar os pilotos apesar do dano que isso poderia causar à equipe da F-E, ele respondeu: "Estou muito feliz por tê-los como nossos pilotos na Fórmula E, não poderia desejar por ninguém melhor".

"Mas jamais ficaria no caminho de um piloto caso surja a possibilidade de correr na F1".

Comentando sobre a ligação com as vagas na Williams, de Vries disse ao Motorsport.com: "Sim, eu ouvi o rumor também, e admito que fiquei tão surpreso quanto vocês. Estou muito feliz com a Mercedes e a Fórmula E, e é aqui que quero ser bem sucedido".

"Agora, o que acontecerá a médio e longo prazo, não sei".

Vandoorne esteve na F1 em 2016 e 2017, correndo ao lado de Fernando Alonso com a McLaren. O belga foi candidato a substituir Hamilton no GP de Sakhir, mas a vaga foi eventualmente dada a Russell.

Questionado se Vandoorne acredita que Wolff esteja em débito com ele por conta desta ocasião, ele respondeu ao Motorsport.com: "Não penso assim para ser honesto. A Fórmula 1, pelo menos para mim, vejo como se já tivesse tido minha oportunidade".

"Estive lá com a McLaren, longe das melhores condições, vamos deixar isso claro. Para mim, não é uma obrigação, uma obsessão, como se eu precisasse estar lá. As coisas estão melhorando na Williams, mas isso não domina meus pensamentos".

