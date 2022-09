Carregar reprodutor de áudio

Recentemente o piloto da Williams Alexander Albon passou por uma cirurgia após ter uma crise de apendicite no GP da Itália e teve complicações durante o procedimento, que acabou acarretando em uma insuficiência respiratória, por isso o piloto ficou um período na UTI. Embora recuperado, a Williams não descarta a possibilidade do piloto não conseguir participar do GP de Singapura, próxima etapa da Fórmula 1.

“Alex passou por um intenso período de preparação física e a recuperação da cirurgia está indo bem. É a insuficiência respiratória que é o grande desafio, dado o clima severo e as condições da pista”, disse uma fonte próxima ao piloto.

A preocupação é justificada pelo desgaste tanto físico quanto mental que os pilotos enfrentam na pista do GP de Singapura. Por essa razão que os pilotos fazem um trabalho de aclimatação específico para essa etapa do mundial. Apesar de ser uma corrida noturna, os pilotos enfrentam temperaturas de 50ºC dentro do carro e desidratação.

Segundo o site RacingNews365.com, Nick De Vries, reserva da Mercedes, já está avisado que pode substituir Albon. O holandês já ocupou o posto de Albon no GP da Itália, justamente quando o anglo-tailandês teve a crise de apendicite.

A convocação, feita às pressas, deu a De Vries a oportunidade de estrear na F1, com direito a pontos, após cruzar a linha de chegada em nono lugar. Enquanto o outro piloto da Williams, Nicholas Latifi, que já está fora dos planos da equipe para 2023, terminou a corrida em décimo quinto lugar.

BEBEDEIRA e ZOEIRA: Rubinho e Massa citam Kimi, Schumi e Alonso como PARÇAS. Mas quem são os CHATOS?

Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1?