O mercado da Fórmula 1 pega fogo e dois dos grandes nomes da atual temporada não só não possuem algum assento para o próximo ano, como não estão sendo cotados para alguma mudança: Mick Schumacher e Daniel Ricciardo.

Por isso, o podcast Motorsport.com analisa o provável destino dos dois pilotos. Além disso, no MOMENTO STOCK CAR, toda a polêmica com o acidente envolvendo os mecânicos da equipe RCM em Santa Cruz do Sul.

