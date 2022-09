Carregar reprodutor de áudio

Dan Fallows deixou seu cargo como chefe de aerodinâmica da Red Bull no ano passado para buscar um novo desafio com outra equipe da Fórmula 1, a Aston Martin, que está realizando recrutamentos desde que a equipe foi adquirida pelo bilionário canadense Lawrence Stroll.

Stroll foi claro em seu objetivo de transformar a equipe em um time de ponta em cinco anos. Para isso, a equipe está construindo uma nova fábrica em Silverstone como parte do um investimento significativo em suas instalações para levá-los ao mais alto nível.

Fallows teve um enorme sucesso com a Red Bull, desempenhando um papel importante em nove vitórias no campeonato mundial, e disse que podia ver algumas semelhanças entre os primeiros dias dessa operação e o que estava sendo construído agora na Aston Martin.

“Uma das partes mais emocionantes da jornada da Red Bull foi quando a equipe evoluiu da Jaguar”, disse Fallows em entrevista no site da Aston Martin.

"Uma pequena equipe com um orçamento muito limitado de repente tinha muito mais orçamento, mais recursos e mais força técnica.

"Ver a equipe crescer, fazer parte desse crescimento, fazer parte do sucesso, até mesmo cometer erros ao longo do caminho e aprender com eles, foi incrivelmente emocionante.

“O que está acontecendo na Aston Martin F1 agora é muito semelhante ao que aconteceu na Red Bull na época”.

A saída de Fallows da Red Bull para a Aston Martin se transformou em uma disputa legal entre as duas equipes sobre sua data de início, depois que a Red Bull planejava colocá-lo em "gardening leave" (isto é, uma licença que obriga o funcionário a esperar seis meses antes de se mudar de time) até o final de seu contrato em 2023.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Dan Fallows, Red Bull Racing chefe de aerodinâmica, vencedor da corrida Max Verstappen, Red Bull Racing e Daniel Ricciardo, Red Bull Racing comemoram no pódio Photo by: Sutton Images

Mas um acordo foi fechado para permitir que Fallows se junte à Aston Martin em abril deste ano. Fallows admitiu que achou "embaraçoso" ver seu nome na imprensa, pois "não está na F1 para a publicidade".

Fallows explicou que sua decisão de deixar a Red Bull foi alimentada por seu desejo de buscar um novo desafio com a Aston Martin e fazer parte da equipe em crescimento.

"Os momentos mais gratificantes da minha carreira foram quando me deparei com um desafio, e superei esse desafio", disse Fallows.

"Não é apenas o desafio, porém, é a oportunidade de fazer parte de algo que vai de algo modesto a algo espetacular. Há uma ambição séria na Aston Martin F1 - de Lawrence Stroll no topo, o caminho de toda a equipe .

"Então, ser convidado a se juntar à equipe em sua jornada, mas também devido aos recursos que tenho, é incrivelmente empolgante. É incrivelmente empolgante quando alguém coloca esse nível de fé em você, quando está essencialmente dizendo 'aqui está uma Equipe de Fórmula 1, transforme-o no que você quer, conquiste as pessoas que você quer, administre como você quer, faça sucesso – deixe sua marca.'

"Aceitei esse desafio porque senti que as coisas poderiam ser feitas de maneira diferente. Não se trata de fazer as coisas do jeito da Red Bull, da Mercedes ou da Ferrari. Trata-se de encontrar uma maneira melhor - a maneira da Aston Martin. "

