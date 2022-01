O diretor técnico da McLaren, James Key, acredita que as equipes da Fórmula 1 devem passar por uma curva de desenvolvimento "extremamente alta" em 2022, à medida que lidam com o novo livro de regras. Após um ano de atraso, a categoria finalmente introduzirá regulamentos técnicos muito esperados, que revisam a aerodinâmica em uma tentativa de melhorar as ultrapassagens.

Como a F1 espera que a redução do ar sujo e um conjunto de diretrizes mais restrito tornem as corridas mais equilibradas, alguns temem que a natureza de um novo ciclo crie disparidade entre as escuderias nas primeiras duas temporadas.

Key reconhece que haverá desenvolvimento íngreme em 2022 à medida que os times se familiarizarem com o novo pacote. Segundo ele, pode levar até um ano para o grid realmente se aproximar, já que ele não descarta que certas escuderias tenham encontrado "mudanças de jogo reais" em seus carros.

"Acho que as taxas de desenvolvimento provavelmente serão extremamente altas", disse ele quando questionado pelo Motorsport.com se espera que as equipes se aproximem rapidamente no desempenho. "Acredito que, com a natureza das regras, provavelmente vai igualar um pouco mais rápido do que temos agora, simplesmente porque há muitas maneiras diferentes de fazer as coisas, e sempre há uma solução diferente e nova e um novo caminho para perseguir."

"Creio que é cedo para falar em equilíbrio em 2022, talvez em 2023 seja mais justo. "No entanto, ainda temos muito o que aprender, todos têm. Devemos ver os carros na pista, o que todos fizeram."

"Podem haver algumas mudanças reais no jogo quando você ver os monopostos de outros. Temos que analisar como nos saímos contra eles e descobrir os pontos fortes e fracos de nossos concorrentes. Estamos todos no mesmo barco nisso."

Lando Norris, McLaren MCL35M Mule Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Acho que isso causará muitos saltos no desenvolvimento e nas ideias à medida que progredimos na primeira metade da temporada. E no final do ano, isso se fundirá em partes do carro."

"Em relação a 2023, suspeito que as coisas se tornarão mais semelhantes, porque certas tendências terão sido identificadas até então. Se isso significa que os carros serão parecidos, é muito cedo para dizer, mas acho que as equipes certamente terão uma melhor ideia de como abordar nesse ano."

Embora os novos regulamentos sejam mais restritos do que o conjunto de regras anterior, dando às equipes menos liberdade para explorar, Key acredita que as escuderias ainda serão inovadoras, apesar de que encontrar ganhos inteligentes tenha provado ser um processo "mais sutil e complicado".

"Tecnicamente, temos menos ferramentas para 'brincar', mas normalmente isso gera muitas ideias que você nunca teria tido com os carros atuais", explicou. "Mesmo que seja menos eficiente de várias maneiras, você tende a olhar para áreas onde pode ganhar um pouco mais de desempenho."

"Você tem menos ferramentas e mais restrições para testar no lado aerodinâmico e até no da suspensão. Além disso, a suspensão interna também é muito simplificada em comparação ao que estamos acostumados."

"Você realmente é inovador em momentos como esses. Aconteceu em 2009, quando aerodinamicistas estavam vagando pelo escritório dizendo que não era mais o mesmo, e então todos perceberam que havia um monte de coisas a fazer, apenas de forma um pouco mais sutil e complicada. Será esse tipo de situação em 2022"

"Suspeito que veremos algumas diferenças e algumas ideias de carros variadas. Será interessante ver o que as pessoas fizeram", concluiu.

