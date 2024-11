O documentário ‘Brawn: Uma História Incrível da F1’, que narra a conquista dos títulos da Brawn GP na temporada 2009 da Fórmula 1, venceu a categoria de Melhor Documentário Esportivo no Emmy Internacional, o "Oscar" da televisão mundial.

A série concorreu com Tan Cercas de la Nubes, do México; Tour de France: No Coração do Pelotão, da França; e WHO I AM Paralympic, do Japão.

O documentário, de produção britânica e com narração do ator Keanu Reeves, conta a história da equipe de temporada única, com a dupla Jenson Button e Rubens Barrichello e a conquista do campeonato de pilotos e construtores em um ano cercado por polêmicas e disputas intensas pelo troféu, além da transição para a equipe da Mercedes.

‘Brawn: Uma História Incrível da F1’ está disponível no serviço de streaming Disney+ no Brasil. O Motorsport.com fez uma crítica em detalhes do seriado, confira!

