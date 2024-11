Após a confirmação de que a Cadillac/General Motors será a 11ª equipe do grid da Fórmula 1 a partir de 2026, Mario Andretti, campeão em 1978, foi anunciado como diretor do conselho da futura equipe americana e, em entrevista ao canal de televisão americano NBC, revelou a dupla ideal para a escuderia.

Quando perguntado sobre a escalação ideal, o ex-piloto de Indy e F1 afirmou que estará procurando um jovem talento nos EUA, como Colton Herta, que foi vice campeão da IndyCar em 2024.

"No momento, acho que sim. Você menciona os candidatos - ele [Herta] é definitivamente um dos que estão sendo considerados. Acho que é preciso manter essas opções em aberto, já que na próxima temporada não seremos jogadores [no grid]".

Já ao ser perguntado sobre o segundo piloto, com nomes como o veterano Valtteri Bottas e o jovem da RB, Liam Lawson, Andretti afirmou o foco para a busca das vagas da Cadillac nas primeiras temporadas.

"No momento, há mais pilotos disponíveis do que equipes. Dez equipes parece muito, mas há muito mais pilotos e muito mais talento por aí".

"Do nosso ponto de vista, acho que a jogada no início seria ter um piloto experiente - a nacionalidade não importa - e depois um jovem talento americano. Esses são os objetivos no momento", revela.

Mario também afirma o caráter nacionalista de uma equipe representando os EUA no topo do grid.

"A F1 são realmente as Olimpíadas do automobilismo, devido à sua natureza internacional. Portanto, há muito orgulho nacional associado a ela. E temos três corridas como nenhum outro país do planeta tem".

"E ter sua própria equipe tocando, assim como quando temos nossos próprios artistas nas Olimpíadas - o hino nacional tocará quando você estiver no degrau mais alto do pódio".

"Então é isso que você está procurando. Sejamos realistas, é para isso que você está no negócio. Isso cria esse tipo de emoção. Os fãs esperam muito de nós, e nós entendemos isso. Esperamos muito de nós mesmos".

Motores nos primeiros anos de equipe

A Cadillac/General Motors tem como objetivo fabricar as próprias unidades de potência a partir de 2028, mas, nos dois anos até a data estabelecida, terá que se manter como equipe-cliente de alguma das fornecedoras de motores. A preferência, até o momento, é a Ferrari, como comenta Andretti:

"É sobre isso que estamos falando [sobre utilizar motores Ferrari]. Ainda não está definido, mas esse é o objetivo. E essa é a preferência".

Quando perguntado se já entrou em conversas com outros fabricantes, como a Mercedes, o ex-piloto comentou que "não, ainda não".

Alívio após confirmação da vaga

O campeão da F1 também revelou estar aliviado após a resolução da novela com a categoria, que impediu a entrada da equipe Andretti antes de movimentações estabelecerem a General Motors como a cabeça do projeto:

"Aliviado, entre outras coisas. Eu não poderia estar mais feliz pelo fato de que tudo finalmente se encaixou corretamente e todos estão felizes. Isso é o mais importante".

"Estou especialmente satisfeito por termos conseguido entregar, finalmente, para a equipe que já foi montada, onde alguns indivíduos simplesmente acreditaram em nós e assumiram um risco, por assim dizer, ao se comprometerem".

'E agora eles têm um futuro. Isso é muito significativo neste momento para todos nós. E agora é só nos concentrarmos no projeto e nos desafios que temos pela frente. Mas é isso que nos encanta".

"Portanto, não poderia ser melhor. Você não faz ideia de como estou aliviado por tudo isso ter se tornado realidade", concluiu.

