Piloto dominante da Fórmula 1 nos últimos anos, Max Verstappen conquistou novamente o título nesta temporada, chegando em 2024 a seu tetracampeonato consecutivo na categoria, mas o holandês viu sua equipe Red Bull perder a superioridade, com o time atualmente em terceiro no campeonato de construtores, atrás de McLaren e Ferrari. Por isso, o pai do astro taurino, o ex-F1 Jos Verstappen, fez uma 'cobrança' à escuderia anglo-austríaca, com foco em uma nova conquista para o filho em 2025.

“Claro, esperamos que possa ganhar mais títulos, mas Max não está no carro mais rápido. Caso contrário, ganharia todas as corridas. As coisas precisam melhorar em prol mais de competitividade no ano que vem. A equipe sabe o que precisa mudar, então cabe a eles se organizarem”, disse o patriarca holandês.

Jos, que teve carreira na F1 nos anos 1990 e 2000, também exaltou a performance do filho no GP de São Paulo, em Interlagos, quando Verstappen venceu após largar do fundo do grid e encaminhou a conquista confirmada no último fim de semana, em Las Vegas.

“O Brasil foi simplesmente o momento mais incrível. A maneira como subiu lá de trás para a frente e continuou marcando voltas mais rápidas nas últimas dez voltas, isso realmente selou o título, na minha opinião".

Max Verstappen, Christian Horner, chefe de equipe, Helmut Marko, consultor, Jos Verstappen Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Jos, que normalmente acompanha Max nos GPs, também revelou que não esteve com o filho em Vegas por não estar se sentindo muito bem. "Estava um pouco gripado. Então, preferi ficar longe para não passar para o Max", afirmou.

"Também tem o fuso horário e precisei fazer alguns preparativos. Eu estava nervoso, acordei às 4h da manhã e não consegui dormir mais. Sempre há essa tensão, mas ele conseguiu. Talvez não da maneira que o Max gostaria, mas o principal é que conseguiu”, completou ex-piloto, que teve dois pódios na F1.

