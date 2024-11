Lando Norris não se arrepende de ter perdido para Max Verstappen na disputa pelo título da Fórmula 1, mas discordou das falas do holandês sobre a temporada de 2024, com Verstappen afirmando que seria campeão antecipado pela McLaren.

Norris se tornou forte candidato graças a corridas notáveis desde a metade do ano, mas o piloto papaia não foi páreo para a vantagem construída pelo agora tetracampeão, que também foi capaz de fazer uma apresentação magistral na chuva em Interlagos.

Aliviado por ter selado o destino do campeonato no último domingo graças ao seu quinto lugar em Las Vegas, Verstappen acredita que conseguiu conquistar seu quarto título consecutivo sem ter tido o melhor carro do ano. O piloto da Red Bull acredita até mesmo que teria conseguido conquistar o título "mais cedo" se tivesse a McLaren ou mesmo a Ferrari em suas mãos.

Quando perguntado sobre essa afirmação, Norris respondeu de forma direta nas colunas do jornal britânico Telegraph: "Não, certamente não". O britânico afirmou que distância estava longe demais para realmente acreditar no título.

"Ninguém na história da Fórmula 1 se recuperou de um déficit tão grande [em pontos] como eu", afirmou. "Ninguém. Ninguém jamais conseguiu. E houve variações muito maiores no desempenho dos carros no passado do que agora. A vantagem que eles [Red Bull] tinham sobre todos os outros no início da temporada era muito maior do que a nossa depois".

Lando Norris passou por um momento complicado depois de Interlagos. Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

No entanto, Norris foi realista em relação à situação e fez tudo o que estava ao seu alcance para tentar quebrar a diferença. Portanto, quando ele sofreu um revés no GP de São Paulo, foi difícil admitir que tudo estava quase perdido. Confessando em Las Vegas que estava "deprimido", ele tem mais a dizer hoje sobre um período de alguns dias que se transformou em uma provação mental.

"Apaguei todas as minhas redes sociais para não ter que checá-las", revela. "Literalmente, não consegui dormir nos dois primeiros dias, foram 36 ou 40 horas seguidas, e isso provavelmente piorou as coisas. Quando você está cansado, fica mais mal-humorado. É um efeito duplo".

"Eu estava sozinho em casa. Provavelmente teria sido melhor se eu estivesse com meus amigos, mas eles não moram em Mônaco, eles também têm vidas e estão ocupados com outras coisas".

"E eu sou uma pessoa que pensa demais, então, durante todo o voo de volta para casa, e depois durante toda a semana, fiquei repassando as coisas na minha cabeça: o que eu poderia ter feito diferente? Por que fiz isso? Por que não fiz isso?"

"Você começa a pensar em todos os cenários em que está se culpando, pensando em por que não é mais possível, esse tipo de coisa. E, sim, por pensar demais, tive dificuldade em lidar com isso, que pesou muito nos dias que se seguiram. Não foi um período fácil".

"Mas este ano tive um desempenho melhor do que no ano passado. Fiz mais progressos este ano do que provavelmente fiz nos últimos anos".

"Acho que, a partir das férias de agosto, certamente ainda cometi alguns erros, mas todo mundo os comete de vez em quando, até mesmo os campeões mundiais. Mas acho que estava à altura da tarefa".

Your browser does not support the audio element.

