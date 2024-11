Cadillac terá que desembolsar R$ 2,5 bilhões para inscrição na F1

A General Motors foi aceita para entrar na Fórmula 1 com o nome Cadillac e se tornar a 11ª equipe do grid a partir de 2026. No entanto, a inscrição pode dar uma pesada no bolso da gigante norte-americana, que terá que desembolsar 400 milhões de euros, ou seja, R$2,5 bilhões, para competir, segundo informações da BBC Sport.

Um dos principais pontos para a recusa inicial da Andretti era que as equipes não queriam perder valor econômico com a chegada de uma nova estrutura à competição.

Inicialmente, a Cadillac será uma 'equipe-cliente', adquirindo sua unidade de potência preferencialmente da Ferrari, apesar da Renault ter sido considerada também antes da descontinuidade do projeto. Ela só se tornará um time de fábrica a partir de 2028, quando conseguir produzir seus próprios motores.

Sua chegada precisa produzir uma espécie de 'compensação de prejuízo' causado aos outros times. É então que o valor de mais de R$ 2 bilhões será utilizado. Isso se porque, a partir de 2026, a distribuição dos prêmios será feita em 11 partes e não 10.

Sabe-que as últimas mudanças custaram um valor fixo de 200 milhões de dólares para uma nova inscrição. No entanto, esse acordo deve chegar ao fim em 2025 e o valor subirá.

A única maneira de evitar essa taxa seria comprando uma equipe já existente, por exemplo, como a Audi fez com a Sauber. Porém, sem nenhuma equipe à venda, a GM e a Andretti precisaram mover mundos e fundos para conseguir chegar ao objetivo inicial.

