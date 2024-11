Semanas antes do GP de Las Vegas surgiram rumores que as mudanças do comando da Liberty Media poderia envolver o nome de Stefano Domenicali. Porém, como apurado pelo Motorsport.com, o futuro do CEO da Fórmula 1 nunca esteve em questão.

Nos bastidores do GP de Las Vegas, o Motorsport.com confirmou que o contrato de Domenicali com a Liberty Media, que expira no fim de 2025, será renovado normalmente, como planejado inicialmente.

Nos últimos dias, a recente saída de Greg Maffei tem sido o principal tópico de discussão entre os membros da equipe. O dirigente americano desempenhou um papel importante na aquisição da F1 pela Liberty Media, bem como nas decisões estratégicas que moldaram o relançamento do campeonato.

A saída de Maffei desencadeou imediatamente a busca pelo nome da pessoa que será chamada para ocupar o cargo de CEO da Liberty Media e, inicialmente, os rumores apontavam para o atual diretor do GP de Las Vegas, Renee Wilm, rumores que, no entanto, diminuíram nos últimos dias.

No momento, o cargo de CEO passou interinamente para as mãos do presidente do grupo, John Malone, e tudo indica que não haverá pressa para identificar uma nova figura. Domenicali continuará seu trabalho como CEO do Fórmula 1 Group, reportando-se diretamente a Malone, enquanto aguarda novos desenvolvimentos que não chegarão antes de 2025.

HAMILTON RENASCE e lidera 6ª, com Norris 2º e Max só 17º em Vegas; veja:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastidores do 'fico' da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!