Max Verstappen chegou a Las Vegas com grandes chances de vencer o campeonato individual se conseguir se manter 60 pontos a frente de Lando Norris. No entanto, é difícil saber qual será o resultado da tabela de construtores da Fórmula 1, com a Red Bull como a terceira força e a Ferrari e McLaren disputando a liderança.

As sessões de treinos livres foram bastante difíceis para o holandês, que não conseguiu avançar para posições mais altas em uma pista bastante gelada e sem muita aderência.

Verstappen e Sergio Pérez terminaram apenas em 17º e 19º, respectivamente, no TL2, mas não conseguiram fazer nenhuma volta significativa com os pneus macios, portanto, esse resultado não é decisivo. No entanto, o consultor da equipe, Helmut Marko, destacou alguns dos fatores que os atrapalharam no primeiro dia.

Marko apontou, por exemplo, que a asa traseira é muito 'gorda', mas como não há outra versão, eles terão que trabalhar com ela pelo resto do fim de semana.

"Não temos outra asa traseira... Não temos uma menor. Estamos vendo isso com nossos adversários e isso nos ajudaria, com certeza".

Quando perguntado se a equipe poderia levar uma versão diferente da asa traseira da fábrica em Milton Keynes para Las Vegas, Marko disse que não, e que isso poderia até causar problemas em um local com retas muito longas.

Mas, o ritmo foi algo um pouco confuso para a equipe, o que o próprio consultor confirmou.

"Não fizemos uma simulação de contrarrelógio no pneu macio e a etapa longa foi apenas parcialmente boa. Algumas voltas foram boas, mas depois os pneus traseiros sumiram. No geral, houve alguns bons sinais de velocidade, mas precisamos nos tornar mais equilibrados".

No entanto, o desgaste dos pneus pode ter um papel importante nisso: "Precisamos de mais equilíbrio. Podemos melhorar em mais uma volta. Mas em ritmo de corrida, o desgaste dos pneus é um problema".

Apesar de tudo isso, Marko ainda não está descartando o fim de semana deles, pois já vimos antes que o equilíbrio de potência pode mudar muito de um dia para o outro.

Enquanto isso, a ORF também perguntou a ele sobre as chances no campeonato de construtores, mas, se considerar a soma de pontos de Pérez nas últimas rodadas, esse assunto nem seria abordado.

"Com nosso desempenho de hoje, não temos chance de ficar em segundo lugar, muito menos em primeiro. No entanto, isso está claro há algum tempo, porque se você observar quantos pontos Pérez marcou em comparação com Max, poderá ver onde estamos em desvantagem".

"Agora vamos garantir o título individual para Max e depois será mais fácil conquistar o título de construtores", concluiu o conselheiro dos taurinos

