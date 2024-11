Lando Norris conseguiu apenas o segundo melhor tempo nos dois treinos livres durante o GP de Las Vegas, que foram completamente dominados por Lewis Hamilton. Essa falta de ritmo surpreendeu o piloto da McLaren, principalmente porque o carro da equipe é considerado um dos mais fortes no atual momento da Fórmula 1.

O britânico defendeu que poderia pilotar um carro de turismo mais rápido do que o MCL38, apesar de ter ficado 0,011 atrás de Lewis Hamilton na Mercedes. O principal rival de Max Verstappen ainda não está satisfeito com o resultado.

As baixas temperaturas de pista e as superfícies com baixa aderência tornaram as coisas um pouco mais complicadas para todos, mas Norris defendeu que a posição final foi lisonjeira, considerando os problemas que estariam sendo causados pela granulação nos pneus dianteiros.

"É muito difícil, a aderência é muito baixa", disse ele. "Sinto que poderia pilotar um carro de estrada mais rápido do que estamos pilotando no momento..."

Norris disse que, por estar lutando pessoalmente para superar os problemas com a granulação dianteira, ele não estava muito animado com o potencial de longo prazo da McLaren em um fim de semana em que precisa de um bom resultado para manter vivas suas poucas esperanças no campeonato.

"Acho que a parte de baixo consumo de combustível foi boa", explicou. "O alto consumo de combustível foi chocante. Então, sim, há muitas coisas a serem analisadas".

"Esse tipo de combinação de coisas, e quando temos dificuldades com a granulação dianteira e coisas do gênero, eu simplesmente não sou muito bom nisso. Portanto, é sempre um pouco difícil para mim".

Lando Norris, da equipe McLaren F1, na garagem Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Mas temos um bom tempo para trabalhar nisso. Então, sim, duas metades, na verdade. Bom com pouco combustível e difícil com muito combustível".

Seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, acha que é difícil dar muita importância aos tempos dos treinos de quinta-feira porque a evolução da pista era tão rápida que obscurecia o verdadeiro desempenho das equipes.

"A cada volta que damos, a pista está ficando cada vez melhor", disse o australiano. "Mas, pelo menos desta vez, sabíamos o que esperar".

"Foi um dia interessante. Acho que o ritmo parece razoável, só falta arrumar um pouco. E se você não conseguir a volta aqui, perderá muito tempo rapidamente com a pista evoluindo tanto".

E, embora a Mercedes parecesse estar em vantagem até agora, Piastri acredita que a McLaren não estava fora da disputa.

"A Mercedes pareceu muito rápida hoje", acrescentou. "Muito, muito rápido. A Ferrari também tem sido muito forte. Mas acho que estamos definitivamente no páreo".

