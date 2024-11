O tricampeão Max Verstappen revelou o seu papel no conflito entre o pai e agente, Jos Verstappen, e o chefe de equipe da Red Bull na Fórmula 1, Christian Horner, no início de 2024.

No começo da temporada, Horner passou por uma investigação interna da Red Bull, o que levou Jos a pedir a demissão do chefe de equipe acusado de "má conduta".

Em meio a tudo isso, os rumores de que os conflitos internos da Red Bull poderiam levar o piloto holandês a se transferir para outras equipes, como a Mercedes, continuaram a crescer.

Em entrevista à BBC Sport, o holandês afirmou que tentou manter boas relações tanto com seu pai quanto com o chefe de equipe: "O que sempre foi importante foi manter um bom relacionamento com Christian e meu pai. Meu pai, é claro, pensa em mim e quer o melhor para mim - o que eu quero fazer e como me sinto em relação à equipe".

"É claro que ele tinha suas perguntas, mas, ao mesmo tempo, eu estava sempre muito ocupado, trabalhando no desempenho do carro e tentando melhorá-lo. Mas, no final do dia, você podia ver que tudo estava normal, todos estavam lidando com isso e se concentrando no desempenho."

"As pessoas não precisam ser melhores amigas, não precisam passar férias juntas. Mas eu sinto que ainda pode ser uma relação de trabalho normal, o que eu acho que é absolutamente normal, e especialmente ultimamente tem sido muito melhor".

Verstappen revelou que tentou desempenhar um papel conciliador no conflito e conversou com Jos e Horner sobre a importância da comunicação em meio às discussões:

"Eu sempre disse que, se vocês têm um problema um com o outro, se não estão satisfeitos com alguma coisa, então conversem, comuniquem-se. Conversem um com o outro, o que é sempre muito melhor do que jogar as coisas na mídia".

"E eu disse isso aos dois, portanto, para mim, não se tratava de escolher um lado. Foi apenas uma questão de passar um pouco de bom senso para os dois", acrescentou o piloto da Red Bull.

