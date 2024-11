Parece improvável que Sergio Pérez deixará o assento ao lado de Max Verstappen antes do fim da temporada de 2024 da Fórmula 1. No entanto, não há muito que garanta sua permanência na Red Bull para 2025, como confirma Christian Horner, chefe da equipe.

É muito provável que Verstappen conquiste o quarto título em 2024, porém, a Red Bull não deve conseguir reverter a situação e tomar a ponta da tabela, atualmente da McLaren. Isso se dá, principalmente, pelas pontuações baixas de Pérez nas últimas corridas.

Horner, por sua vez, sabe que é necessário ter uma dupla que esteja em sintonia e que consiga correr de maneira mais próxima, diminuindo essa diferença gritante que os taurinos vivem no momento.

Mas, no momento, o chefe da equipe acredita que eles precisam fazer todo o esforço necessário para garantir que o mexicano tenha um território fértil para trabalhar e tentar reverter a situação antes do fim da temporada.

"Sergio é nosso piloto e queremos fazer o melhor para tirar o máximo dele", disse ao canal oficial da F1. "Ele teve uma sequência de forma realmente difícil nas últimas semanas e meses".

"Do ponto de vista dos construtores, precisamos desesperadamente dos dois carros lá em cima trabalhando como uma dupla, o que não tivemos. Então, obviamente, espero que Checo consiga algumas performances fortes nessas últimas três corridas. Mas não há como vencermos o campeonato de construtores sem isso".

Antes das duas rodadas triplas que encaminharam o fim da temporada, a RB tomou a decisão de demitir Daniel Ricciardo e o substituir por Liam Lawson. Além disso, a Red Bull ainda tem contrato com Yuki Tsunoda, que também corre na RB, e os pilotos juniores Ayumu Iwasa e Isack Hadjar.

Este cenário deixa claro que a equipe está pensando no futuro e pode fazer mudanças, tentando reverter a situação negativa que vivem. Apesar de terem estendido o contrato de Pérez, essa lista de opções pode causar mudanças para 2025.

"Todos os pilotos que temos sob contrato, somos muito claros sobre quais são suas situações contratuais. Poderíamos, se assim escolhêssemos, deixar tudo até Melbourne no ano que vem [a rodada de abertura] se quisermos, porque temos pilotos sob contrato".

"Mas, inevitavelmente, no final do ano, vamos sentar e analisar todas as informações que estão disponíveis para nós".

