Quando perguntado sobre os pontos positivos que ele tirou do GP do Bahrein de Fórmula 1, Lando Norris, piloto da McLaren, respondeu: "O fato de ter terminado, provavelmente", o que é um indicativo de seu ponto de vista em relação à própria performance e ao desempenho do carro papaia no início da temporada 2025.

Depois de começar a temporada com uma vitória de ponta a ponta em Melbourne, Norris tem achado mais difícil esconder seu desconforto com o carro de 2025 da McLaren desde o primeiro fim de semana. Ele foi o segundo melhor piloto da McLaren na China, e nem ele nem Piastri acertaram suas voltas de classificação em Suzuka, abrindo a porta para a pole de Max Verstappen.

Mas com a McLaren na liderança mais uma vez no Bahrein, foi Piastri quem conseguiu um fim de semana impecável do início ao fim, adicionando uma pole e uma vitória ao seu recorde para ficar a apenas três pontos do companheiro de equipe na temporada.

Norris foi confuso, como ele mesmo admite, começando com uma volta de classificação difícil que o deixou em sexto lugar no grid. Ainda assim, esperava-se que ele subisse ao pódio em uma corrida de alta degradação de pneus em um circuito onde as ultrapassagens são muito mais fáceis do que nos três locais anteriores.

Mas ele dificultou sua vida ao se desalinhar no grid. Primeiro, ele estacionou muito atrás e, depois, tentou ajustar e ficou muito para a frente, recebendo uma penalidade de cinco segundos. Ele fez uma ótima largada e subiu para terceiro antes de ter de cumprir a penalidade durante uma parada de box antecipada.

Charles Leclerc, da Ferrari, fez as paradas bem mais tarde e conseguiu uma vantagem de pneus, que usou para passar a McLaren, intrinsecamente mais rápida. Depois de um reinício do safety car, Norris acabou retomando a posição, mas tentativas desajeitadas de ultrapassagem em um Mercedes com problemas de George Russell o deixaram preso em terceiro.

"Toda vez que eu fazia uma coisa boa, fazia duas ruins de certa forma", disse Norris. "Continuei me impedindo de fazer tanto progresso quanto deveria ter feito hoje".

A chave para as dificuldades de Norris é seu desconforto com o carro de 2025 da McLaren, que passou por mudanças substanciais em comparação com o carro com o qual a equipe papaia conquistou o título de construtores de 2024.

Seu desempenho na classificação não apresentou erros óbvios, mas apenas destacou como ele e sua máquina não estavam em sintonia em cada setor do circuito de Sakhir. O chefe de equipe Andrea Stella protegeu seus pilotos e sentiu que era uma responsabilidade conjunta da equipe fazer com que Norris se sentisse mais confortável ao pilotar o MCL39. Mas Norris acha que não há soluções óbvias à disposição. Claramente, caso contrário, ele já as teria aplicado.

"Eu gostaria de saber a resposta", respondeu Norris quando o Motorsport.com lhe perguntou o que ele poderia fazer a curto prazo para se adaptar ao seu carro. "Quando você é um atleta, quando é um piloto, seja o que for - você sabe quando as coisas se encaixam, quando você se sente confiante, quando se sente confortável. Estou confiante de que tenho tudo o que preciso e tenho o que é necessário. Não tenho dúvidas quanto a isso".

"Mas algo não está funcionando comigo e com o carro. Não estou conseguindo fazer nenhuma das voltas que fazia na temporada passada. Então, eu sabia - cada curva - tudo o que ia acontecer com o carro, como ia acontecer. Eu me sentia no controle do carro".

"Este ano, eu não poderia ter me sentido mais oposto até agora. Mesmo na Austrália, ganhando ou não a corrida, nunca me senti confortável, nunca me senti confiante. O carro era simplesmente fantástico e isso está me ajudando a sair de muitos problemas no momento. Mas não estou nem perto da capacidade que tenho, o que é doloroso de dizer".

Se Norris deu um passo para trás em comparação com a forte campanha de 2024, no lado oposto da garagem seu colega está indo na direção oposta, com a curva crescente de Piastri dobrando a dor de Norris. "Quero dizer, o carro é bom", disse. "Ele venceu a corrida. Então, sim, estou tão feliz quanto posso estar..."

Stella elogiou o 'frio' australiano por não ter "nenhum ruído na cabeça", o que ele rotulou como uma qualidade útil para um piloto de F1. O contraste com Norris é gritante, com o britânico xingando a si mesmo após a classificação. Mas essa abertura característica sobre suas falhas é terapêutica e compartimentada, diz Norris, e não algo sinistro que afete sua capacidade de pilotar ou sua autoestima.

"A questão é que acho que seria ainda mais difícil para mim não mostrar nenhuma dessas coisas", disse ele. "Quando dou minhas entrevistas, muito disso provavelmente é apenas para extravasar minha frustração".

"É por causa do meu desejo de ir bem e da minha ambição de vencer. Quando sei o que posso fazer e do que sou capaz, e não chego nem perto disso - como no sábado - fico muito decepcionado comigo mesmo. É assim que eu sou".

"Mas não acho que isso tenha necessariamente um impacto ruim. Fiz tanto isso durante toda a minha vida que aprendi a bloquear meus próprios comentários em meus pensamentos. Talvez às vezes me falte um pouco de autoconfiança, o que já aconteceu no passado. Mas eu também sou assim. É a maneira como faço as coisas, é a maneira como trabalho, é o que me tornou tão bom quanto sou e, provavelmente, às vezes, talvez tenha me impedido de me tornar um piloto melhor".

Depois de ganhar experiência lutando com Verstappen no ano passado por uma improvável disputa pelo título e agora tendo à sua disposição um carro que a Red Bull não pode igualar desde o início da temporada, era de se esperar que Norris começasse com o pé direito como piloto principal da McLaren.

O menos experiente, porém mais consistente Piastri, parece ter tomado a iniciativa, mas Norris está confiante em si mesmo para encontrar uma saída: "Acho que o que posso fazer e o que posso alcançar é bom o suficiente e está facilmente entre os melhores", prometeu.

"Então, eu só preciso voltar a esse ritmo. Sim, talvez às vezes eu seja muito duro comigo mesmo, mas voltei depois de uma boa noite de sono, reenergizado, com um novo dia e pronto para voltar e fazer uma boa luta. Hoje foi um novo dia, e agora tenho alguns dias de folga para me recuperar e voltar a correr".

