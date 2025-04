Será que a corrida do Bahrein foi a última batida de martelo no caixão da permanência de Max Verstappen na Red Bull? Em Sahkir, o campeão da Fórmula 1 teve uma corrida cheia de falhas, má sorte e contratempos, que permitiu ele terminar apenas como sexto.

Além das fraquezas óbvias do carro, que era simplesmente muito lento no Bahrein e não conseguia lidar com os pneus, a Red Bull também cometeu uma série de erros operacionais, que levaram a dois pit stops lentos e podem alimentar as dúvidas de Verstappen de que a Red Bull não é mais uma equipe capaz de vencer campeonatos mundiais.

"Eu não esperava uma corrida como essa, porque basicamente tudo que poderia dar errado deu", disse Verstappen, irritado. Ainda pior do que os pit stops malfeitos, no entanto, é claramente a falta de ritmo. "O gerenciamento e o equilíbrio dos pneus - esse é o nosso grande problema", diz o campeão mundial.

Todos na equipe sabem que as coisas não podem continuar assim se quiserem manter o holandês feliz. "Está claro que temos que progredir", diz o consultor de automobilismo Helmut Marko e admite na Sky: "Infelizmente, com um desempenho como esse, não vamos ganhar o campeonato".

O austríaco também sabe quais podem ser as consequências: O contrato de Verstappen, que vai até 2028, logo valerá menos do que o papel em que foi impresso.

Helmut Marko sabe que Max Verstappen precisa de um carro capaz de vencer o campeonato mundial Foto: circuitpics.de

E Marko admite isso abertamente. Porque a preocupação com o fato de Verstappen estar pensando em seu futuro na Red Bull é "enorme", como ele admite.

Só há uma coisa que poderia convencer Verstappen a ficar: "Simplesmente tem que haver melhorias em um futuro próximo", diz Marko. "Que ele tenha novamente um carro no qual possa vencer. E não apenas por acaso, como no Brasil, onde a pista estava molhada, ou no Japão, onde ele fez outra volta mágica".

Ralf Schumacher já bateu o martelo

Para o comentarista da Sky, Ralf Schumacher, no entanto, a situação já está clara: "O peixe está relativamente limpo, tenho certeza disso", diz o alemão, presumindo que Verstappen fará uma troca antecipada. "A menos, é claro, que de repente surja um carro em Ímola que possa competir por vitórias".

Lá, a Red Bull quer trazer outro pacote de atualização que tornará o RB21 capaz de vencer novamente e permitirá que Verstappen dispute o campeonato mundial. "Temos que mudar muitas coisas", diz Marko. "No curto prazo, é claro, nada pode ser feito em termos de tecnologia. Mas, pelo menos, quando chegarmos à Europa, esperamos fazer algum progresso".

Para Schumacher, no entanto, é "lógico" que Verstappen esteja procurando uma alternativa. "Ele tem que fazer o mesmo em seu lugar. Ele quer correr por vitórias, tem a oportunidade de escolher o melhor carro no paddock. E esse carro obviamente não é a Red Bull".

Pelo menos ficou claro no Bahrein que a Red Bull estava a quilômetros de distância da vitória nessas circunstâncias. Uma diferença de mais de 34 segundos na linha de chegada fala por si só, apesar de o carro de segurança ter reunido a equipe novamente nesse meio tempo.

Verstappen teve dificuldades para ultrapassar a Haas de Esteban Ocon e só alcançou a Alpine de Pierre Gasly na última volta.

Reunião de crise ainda no Bahrein

"Esta é uma fase difícil", diz Marko, "mas os técnicos precisam se reunir, discutir abertamente os problemas e tentar sair dessa situação juntos. Mas não é a corrida aqui. Isso já está acontecendo há muito tempo e, em algum lugar, estamos andando em círculos".

Uma reunião inicial de crise foi realizada imediatamente após a corrida no Bahrein. Entre outros: Marko, o chefe de equipe Christian Horner, o chefe de engenharia Pierre Wache e o engenheiro-chefe Paul Monaghan.

"Acho que temos pessoas muito boas, mas elas precisam fazer um exame de consciência agora", continua Marko. "E todos têm que ser abertos e honestos. Sabemos que o carro não é competitivo. Mas onde ele está?"

De acordo com Marko, atualmente ele está pelo menos em quarto lugar, atrás da McLaren, Ferrari e Mercedes. Mas isso não é bom o suficiente para o campeonato, com o qual Marko está "muito preocupado". E também não é suficiente para um piloto do calibre de Verstappen.

Verstappen deixa claro: "Estou bem"

O próprio holandês ainda está tentando irradiar calma para o mundo exterior. Embora ele fale abertamente sobre os problemas do carro ("O ritmo foi muito ruim", "Ficamos ainda piores no gerenciamento de pneus este ano", dois pit stops malfeitos "não são o nosso padrão"), a reclamação e a ação não são sua especialidade.

"Não preciso encontrar meu caminho de volta mentalmente. Estou bem", enfatiza ele quando perguntado sobre seu humor. "É o que é. Eu sempre tento fazer o meu melhor, mesmo em situações frustrantes. Mas você tem que continuar. Continuamos conversando, continuamos tentando melhorar", disse Verstappen.

"Sabemos que temos problemas - mesmo que você ganhe uma corrida, eles não desaparecem. Eu já disse isso na semana passada. Também não sou do tipo que deixa que experiências positivas ou negativas tenham um grande impacto sobre mim. Eu me mantenho neutro e sigo em frente".

De acordo com o próprio Verstappen, ele também obteve o melhor resultado possível para a Red Bull neste fim de semana no Bahrein. E até que ele e a equipe consigam fazer melhor novamente, ele terá que ser paciente.

"Viramos o carro completamente do avesso, mas não há nada que possamos melhorar a curto prazo", diz ele.

Programa de treinamento no banco de testes

A questão é o que a Red Bull pode fazer em curto prazo para voltar aos trilhos. Entre outras coisas, a abordagem dos treinos livres de sexta-feira está sendo analisada. De acordo com Marko, as sextas-feiras estão "longe de serem boas ou ruins" até agora nesta temporada.

"Estamos lutando para deixar o carro meio pronto para a classificação", ele critica. "E é por isso que, por exemplo, os pneus duros não funcionaram para nós. Se tivéssemos um treino mais organizado, talvez tivéssemos conseguido descobrir isso na sexta-feira".

Aumentar o motor também poderia ajudar a obter uma visão mais realista, acredita ele. "As suposições precisam ser comparadas com os fatos".

No entanto, seria ainda mais importante resolver os problemas gerais do carro, que persistem há quase um ano. De acordo com o holandês, a equipe sabe onde procurar soluções. Se elas serão encontradas é outra questão. Ímola pode fornecer respostas - inclusive se Verstappen ainda pode confiar na Red Bull a longo prazo.

