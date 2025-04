Em 2024, George Russell e Lewis Hamilton terminaram mais de 45 segundos atrás do vencedor Max Verstappen no início da temporada de Fórmula 1 no Bahrein. Treze meses depois, Russell quebrou a dobradinha das McLarens supremas com um segundo lugar, enquanto as Flechas de Prata pareciam passar por um teste de estresse.

Enquanto a Red Bull luta com problemas de equilíbrio e aderência do carro e a Ferrari também está trabalhando para manter o ritmo, a Mercedes se colocou na posição de concorrente mais próxima da McLaren até agora. O terceiro pódio de Russell em quatro corridas - em diferentes traçados - está mostrando uma consistência que ele não conseguiu alcançar com o carro de 2024, menos flexível.

Antes do fim de semana, Russell achava que o calor do deserto do Bahrein e o asfalto áspero de Sakhir seriam o verdadeiro teste de quanto a Mercedes conseguiu progredir e o desempenho no domingo pareceu confirmar esse passo.

"Esperávamos que o Bahrein fosse um dos circuitos mais difíceis para nós por causa da temperatura ambiente quente e do circuito muito granulado e áspero", disse o chefe da equipe, Toto Wolff, quando o Motorsport.com perguntou se ele achava que a Mercedes havia passado no teste de resistência do Bahrein.

"Nós nos classificamos em P2 e P4. Tínhamos um carro capaz de estar de forma consistente no pódio, e isso é melhor do que esperávamos. Você só pode chamar uma corrida de sucesso se vencer, mas, nessas circunstâncias, pode-se dizer que foi muito melhor do que esperávamos."

A ressalva é que ainda será difícil alcançar a McLaren, pois Oscar Piastri venceu com folga, 15 segundos à frente de Russell, embora a diferença tenha sido exagerada pelo fato do australiano ter usado os pneus médios preferidos na segunda metade da corrida, enquanto Russell estava lutando contra o desgaste dos pneus macios e problemas elétricos em seu carro.

"Se olhar para onde a McLaren estava no ano passado[Norris e Piastri terminaram em sexto e oitavo em 2024], você pode ver o quão rápido pode mudar a maré", disse Wolff. "Provavelmente hoje estávamos perdendo alguns décimos. Não sei como teria sido o nosso desempenho com o pneu médio no final."

George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Quando um carro tem o desempenho que a McLaren tem, então é tudo. É apenas boa engenharia. Eles têm o desempenho no chassi e são capazes de cuidar dos pneus melhor do que todos os outros. E eles têm um ótimo motor..."

A Mercedes ainda não conseguiu determinar o que causou a falha de Russell no sistema brake-by-wire e os outros problemas eletrônicos que dificultaram suas últimas 20 voltas, mas, dadas as distrações que enfrentava, Wolff achou que a pilotagem de Russell foi "inacreditável".

"Tivemos uma falha repentina no sistema brake-by-wire e demorou um pouco para encontrar as configurações e ainda assim redefini-lo", explicou. "E então, ele gerenciando o sistema enquanto tinha Norris atrás dele, foi uma corrida inacreditável, para ser honesto."

"A pilotagem suave por um período tão longo também foi excelente, entre o gerenciamento e o ataque quando ele precisava. Não tínhamos tudo o que esperávamos e também temíamos perder toda a corrida. Obviamente, ele teve [o problema] nas luzes de mudança de marchas e não se esqueceu disso, mas isso não tirou sua concentração."

